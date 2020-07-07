澎湖花火節 在「嘉」也看的到

2020年澎湖花火節因新冠肺炎疫情影響延期至昨晚登場，臉書知名粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明根據近10年拍攝經驗向網友分享，嘉義淺山地區如半天岩、二延平山、梅山及竹崎山區，皆可拍到距離澎湖最近的海景第一排視野，並分享在什麼景點可準備什麼鏡頭拍攝。

澎湖花火節昨晚9點舉行開幕式，預計即日起至9月3日的每周一、周四晚間9點會有時長15至20分鐘的煙火秀，嘉義縣阿里山地區因可遠眺花火節煙火，並將嘉義市、故宮南院、北回歸線太陽館等景點拍入照片中，成為許多攝影師的拍照首選之地。

黃源明表示，半天岩因與澎湖距離最近僅105.83公里，加上高度優勢、網路宣傳、可同時拍到嘉義市夜景等，許多攝影師都會提早蹲點，他建議，最基本鏡頭焦距為200-300mm的鏡頭，隨著海拔、距離變遠，彈性調整焦距，也常有攝影師選擇直接拿600mm的大砲一鏡到底。

黃源明建議，想上山的民眾可先運用阿里山國家風景區管理處去年設置的24小時線上直播攝影機，查看太平雲梯、隙頂觀景台兩個景點畫面，確認哪個高度的海拔較不受雲霧影響，昨天晚間8時許位於海拔1400公尺的隙頂景觀台就因雲霧遮擋無法拍攝煙火照，直播當下有攝影師留言表示眼前白茫茫一片。

「拍攝煙火需要經驗累積。」黃源明說，氣象台的即時天氣以及阿管處的即時影像，都只能作為拍照的輔助工具，一旦鏡頭前的畫面長時間維持一片白，就需當機立斷轉往海拔較低的地方拍照，只要肉眼可看見澎湖的夜景，基本上就能拍到花火施放的效果。