嘉義縣民雄鄉首場外籍移工健走活動 本月12日開跑

嘉義縣諸羅山休閒體育協會為讓外籍移工也能參與運動賽事，日前爭取體育署運動I台灣外籍移工運動樂活計畫案，預計舉辦多場足球、健走、籃球等運動活動，首場健走活動將於本月12日凌晨7點舉行，協會總幹事吳韋呈表示，期望這些活動可讓外籍移工在台灣留下美好的回憶。

吳韋呈說，民雄鄉工業區多，但外籍移工到台灣工作幾乎沒有休假，為讓外籍移工有多一點休閒空間，舉辦這次活動，首場健走活動將從伍鑫酵素工業有限公司走到菁埔社區的貓世界景點，來回總長約3公里，預計參與人數500人，沿途可欣賞菁埔社區的農村風貌。

黃胤傑表示，第一年與嘉義縣政府配合舉辦運動I台灣的一連串活動中，最先開跑的運動將跟著民雄的移工們一起用腳走進民雄鄉的每個角落，雖然此活動以外籍移工居多，但也歡迎各位鄉親踴躍參與，藉此增進國際交流。

黃胤傑說，活動當天現場將有摸彩活動，也邀請中正大學運動競技學系暨休閒教育研究所的學生，幫鄉親做體適能檢測及衛教諮詢，並邀請嘉義縣府環保局進行防疫宣導，平和村當天還會帶來獅陣表演，期望大家都能度過健康又快樂周末。

吳韋呈表示，嘉義縣諸羅山休閒運動協會今年初成立，因自己從小就是體育選手，知道嘉義縣運動員出去比賽補助都比別的縣市少，即使訓練環境很好，卻留不住好的選手，與協會理事長黃胤傑討論後，決定成立協會，幫助偏鄉孩童、弱勢家庭及外籍移工，讓偏鄉孩童在體育發展能得到更好的待遇。

詳細活動資訊可上諸羅山休閒體育協會粉專查詢。