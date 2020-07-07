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台南市幼兒園裝監視器？草案遭議會退回暫緩審查

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會今天審二三讀議案，各黨籍議員針對「台南市兒童及少年保護自治條例」草案有不同意見，議長郭信良決議暫緩審查，退回提案。記者鄭維真／攝影
台南市議會今天審二三讀議案，各黨籍議員針對「台南市兒童及少年保護自治條例」草案有不同意見，議長郭信良決議暫緩審查，退回提案。記者鄭維真／攝影

兒虐事件頻傳，台南市政府制定「台南市兒童及少年保護自治條例」草案，今天在議會進行二讀審議，由於各黨籍議員針對幼兒園是否該加裝監視器意見分歧，有議員認為監視器可保全證據，但有人認為侵害隱私，最後議長郭信良決議暫緩審查，退回提案待下個會期再開專案報告討論。

國民黨議員林燕祝表示，幼兒保護要零死角，幼兒園應裝設監視器，不開放任意第三人隨時觀看，所以不會違反人權，這並非為了要監督老師，而是避免有事件發生後，可保全證據。

不過，同黨籍議員蔡育輝則不贊成幼兒園馬上裝設監視器，畢竟立法院尚未立法，市府應該採循序漸進，透過教育、改善福利來保障兒童安全。

無黨籍議員穎艾達利說，無論是0到2歲或是3到5歲，明顯都是無行為能力，市府應給予保障，鼓勵在公共活動空間裝設監視錄影設備，這並不會影響師生的信賴關係。

無黨籍議員許又仁表示，要杜絕兒虐，他建議社會局舉辦公聽會，邀請家長團體參與，並召開臨時專案會議重新探討自治條例，此時尚未準備妥善，不適合處理該案。

民進黨團總召邱莉莉則認為，民進黨議員也都有各自想法，尤其當初在法規委員會時，無法讓每名議員暢所欲言，此案涉及業者、老師、孩童、家長權益，建議撤回此案，讓大家回去聽取各方意見；黨團的共識是希望在下次臨時會廣泛討論，讓每個議員都可表達自己的意見。

郭信良最後作成決議退回提案，暫緩審查，他表示，待下次會期召開專案報告，讓每名議員都能充分表達意見，也讓台南市政府了解市民的實際需求。

幼兒園 民進黨 郭信良

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