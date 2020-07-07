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女大學生自製雪Q餅販售分擔媽媽家計 感動里長網銷熱賣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣就讀大學三年級洪雅雯(左)，不忍媽媽撐家計兼差工作，在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。圖／楊石旭提供
嘉義縣就讀大學三年級洪雅雯(左)，不忍媽媽撐家計兼差工作，在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。圖／楊石旭提供

嘉義縣就讀大學三年級女學生洪雅雯，不忍媽媽為撐起家計，在炎熱天到處兼差工作，上午幫忙削鳳梨，下午到銀行打掃，周末還要到夜市打工，非常辛苦，於是在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。

朴子市文化里長楊石旭將洪雅雯的故事，貼在「幸福朴子人」社群，獲熱烈迴響，新竹市某建設公司總經理李志明立即通知他，將購買600包，其中300包要送給弱勢團體，讓洪雅雯雀躍不已，感動到紅了眼眶，。

「有愛最美希望相隨！」楊石旭說，洪雅雯的雪Q餅採用奶油、棉花糖、餅乾及綜合堅果製成，每包12個（約210公克），優惠價120元，即日起至8月10日接受預購。

他說，雅雯個性內向，一直沒提此事；直到一個禮拜前他到洪家造訪，看雅雯在廚房，製餅忙上忙下，才知原委，非常感動，因此決定幫她行銷，希望大家多捧場，給這位懂事的小女孩鼓勵，謝謝大家！

嘉義縣就讀大學三年級洪雅雯，不忍媽媽撐家計兼差工作，在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。圖／楊石旭提供
嘉義縣就讀大學三年級洪雅雯，不忍媽媽撐家計兼差工作，在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。圖／楊石旭提供
嘉義縣就讀大學三年級洪雅雯，不忍媽媽撐家計兼差工作，在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。圖／楊石旭提供
嘉義縣就讀大學三年級洪雅雯，不忍媽媽撐家計兼差工作，在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。圖／楊石旭提供

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