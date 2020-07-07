聽新聞
test
0:00 / 0:00
女大學生自製雪Q餅販售分擔媽媽家計 感動里長網銷熱賣
嘉義縣就讀大學三年級女學生洪雅雯，不忍媽媽為撐起家計，在炎熱天到處兼差工作，上午幫忙削鳳梨，下午到銀行打掃，周末還要到夜市打工，非常辛苦，於是在家自製雪Q餅準備販售，希望減輕媽媽的壓力。
朴子市文化里長楊石旭將洪雅雯的故事，貼在「幸福朴子人」社群，獲熱烈迴響，新竹市某建設公司總經理李志明立即通知他，將購買600包，其中300包要送給弱勢團體，讓洪雅雯雀躍不已，感動到紅了眼眶，。
「有愛最美希望相隨！」楊石旭說，洪雅雯的雪Q餅採用奶油、棉花糖、餅乾及綜合堅果製成，每包12個（約210公克），優惠價120元，即日起至8月10日接受預購。
他說，雅雯個性內向，一直沒提此事；直到一個禮拜前他到洪家造訪，看雅雯在廚房，製餅忙上忙下，才知原委，非常感動，因此決定幫她行銷，希望大家多捧場，給這位懂事的小女孩鼓勵，謝謝大家！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言