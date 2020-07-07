台南古蹟審議委員會決議 佳里善行寺列歷史建築

台南市古蹟審議委員會上周召開會議，決定將佳里區的「善行寺」登錄為歷史建築，至於已由民間籌資購下的「湯德章故居」，因相關資料不足，決議延長暫定古蹟，而未正式登錄。

文資處表示，台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會1日召開今年第3次會議，審議案件包括「湯德章故居」、「善行寺」是否指定或登錄文化資產、「壽陸橋」列冊追蹤後續處理措施，另有「赤崁文化園區」原停車場相關遺構清整工作成果暨後續處理方向之報告。

文資處表示，228受難者湯德章故居因產權易主，且新屋主有拆除改建規劃，今年4月經文史團體提報文化資產，依文化資產保存法第20條規定列為暫定古蹟，並提送古蹟審議會審議。

會中委員都認同湯德章在台灣歷史上之意義，及湯德章故居的紀念價值，但目前除湯德章本人生平有較多歷史文獻外，對於該棟建物在湯德章之前的擁有者，以及建物設計興建的相關歷史，需進一步調查釐清。因此，審議結果決議維持暫定古蹟身分，暫不作出指定或登錄文化資產之決定。

文資處表示，未來待掌握更多建築歷史訊息後，再提送本市審議會進行審議。

另針對位於佳里區的「善行寺」指定或登錄文化資產審議案，委員都認建物具建築史或技術史之價值，自日治時期以來，善行寺與金唐殿共同呈現佛、道、齋等宗教融合的空間關係，具有其建築史上宗教空間形塑之價值，決議登錄為歷史建築。