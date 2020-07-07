獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

台南市政府之前進行赤崁文化園區整建工程時，在南側停車場處，挖出大面積的清代遺構，地方文史界要求能保留，經古蹟審議會審議，決定未來將結合新建工程部分保留展示，呈現赤崁樓與台灣縣署之間常民生命的軌跡。

對此，之前強烈呼籲「不要停車場只要古蹟」的地方文史人士，擔心遺構沒有正式的文資身分，再加上現場仍在施工中，不清楚未來到底哪些會留下來展示，哪些會消失，希望市府能對外說清楚。

古蹟委員之前現堪，發現現場有從清朝中期到日治時期，不同時期的建築物地基堆疊，其中最早的大約是清朝中期的建物，委員認為從現場的狀況看起來應該不是一般民宅，而是規模較大的建築物，以澎湖來的玄武岩當作基石，做工仔細，另外還能看到明治公學校的圍牆以及日治時期的水溝等建物。

台南市政府爭取到8億6000萬元，進行赤崁文化園區的整選，包括赤崁樓北側的國小與東側停車場全部改建，但在施工過程中挖出大量的歷史遺構，工程目前已延宕一年多，目前規畫9月將先恢復北側成功國小的施工，南側大面積清代遺構則仍暫停施工。

古蹟審議員委員會上周開會，針對大面積遺構，認為是過去「赤嵌樓」與「台灣縣署」兩大核心建築間的常民建築，委員一致同意未來應保留展示，呈現過去街廓與兩大核心建築間的地景脈絡關係，並融入現代工程設計當中，使民眾將來於遊覽過程中，認識以前的常民生活空間。

文化資產管理處表示，該處面積大約是50x80公尺，東側有國民政府興建的康樂台等建物遺構，西側則保留較多常民建築遺跡，而原本地上物規畫東側是遊客中心與國小活動中心，西側則是停車場，委員傾向未來保留西側部分，結合施工進行展示。

文化局文化建設科則指出，西側原本計畫開挖後，地下做為停車場，地面則是景觀廣場，但配合委員會的審議結果，未來施工勢必做調整，不確定何時可以再恢復工程，變更後的施工會再送審議委員會審查。

文資處表示，委員會雖然沒有給遺構文資身分，但認為仍可以保留，之前永福國小挖出清代台灣兵備道官署遺構，也未有文資身分，但仍變更施工設計加以保留展示。