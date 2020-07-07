快訊

否認性侵衛生局女職員 前主管廖男：再編造故事提告

桃「竹圍福海宮」存廢：延宕公告的文資審議 下場如何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南古蹟審議委員會委員5月時前往赤崁樓東側現勘大面積的遺跡。圖／文資處提供
台南古蹟審議委員會委員5月時前往赤崁樓東側現勘大面積的遺跡。圖／文資處提供

台南市政府之前進行赤崁文化園區整建工程時，在南側停車場處，挖出大面積的清代遺構，地方文史界要求能保留，經古蹟審議會審議，決定未來將結合新建工程部分保留展示，呈現赤崁樓與台灣縣署之間常民生命的軌跡。

對此，之前強烈呼籲「不要停車場只要古蹟」的地方文史人士，擔心遺構沒有正式的文資身分，再加上現場仍在施工中，不清楚未來到底哪些會留下來展示，哪些會消失，希望市府能對外說清楚。

古蹟委員之前現堪，發現現場有從清朝中期到日治時期，不同時期的建築物地基堆疊，其中最早的大約是清朝中期的建物，委員認為從現場的狀況看起來應該不是一般民宅，而是規模較大的建築物，以澎湖來的玄武岩當作基石，做工仔細，另外還能看到明治公學校的圍牆以及日治時期的水溝等建物。

台南市政府爭取到8億6000萬元，進行赤崁文化園區的整選，包括赤崁樓北側的國小與東側停車場全部改建，但在施工過程中挖出大量的歷史遺構，工程目前已延宕一年多，目前規畫9月將先恢復北側成功國小的施工，南側大面積清代遺構則仍暫停施工。

古蹟審議員委員會上周開會，針對大面積遺構，認為是過去「赤嵌樓」與「台灣縣署」兩大核心建築間的常民建築，委員一致同意未來應保留展示，呈現過去街廓與兩大核心建築間的地景脈絡關係，並融入現代工程設計當中，使民眾將來於遊覽過程中，認識以前的常民生活空間。

文化資產管理處表示，該處面積大約是50x80公尺，東側有國民政府興建的康樂台等建物遺構，西側則保留較多常民建築遺跡，而原本地上物規畫東側是遊客中心與國小活動中心，西側則是停車場，委員傾向未來保留西側部分，結合施工進行展示。

文化局文化建設科則指出，西側原本計畫開挖後，地下做為停車場，地面則是景觀廣場，但配合委員會的審議結果，未來施工勢必做調整，不確定何時可以再恢復工程，變更後的施工會再送審議委員會審查。

文資處表示，委員會雖然沒有給遺構文資身分，但認為仍可以保留，之前永福國小挖出清代台灣兵備道官署遺構，也未有文資身分，但仍變更施工設計加以保留展示。

委員會並認為，配合施工未來遺構可移往他處暫置，地下開挖完工後，再移回地面展示，以目前的技術來說不成問題。

台南古蹟審議委員會委員5月時前往赤崁樓東側現勘大面積的遺跡。圖／文資處提供
台南古蹟審議委員會委員5月時前往赤崁樓東側現勘大面積的遺跡。圖／文資處提供

建築 停車場 古蹟

延伸閱讀

徒手拆重慶「豆腐橋石欄」影片屬實 官方坦承：大橋完工未驗收

整修15年 重現台灣百年鐵道記憶

回味台灣鐵道百年記憶 鐵道部園區重現消失的鐵道旅館

住1晚送1張 台南好康券暑假優惠多

相關新聞

獨／台南挖出大面積清代遺構 審議會決定部分保留展示

台南市政府之前進行赤崁文化園區整建工程時，在南側停車場處，挖出大面積的清代遺構，地方文史界要求能保留，經古蹟審議會審議，...

台南古蹟審議委員會決議 佳里善行寺列歷史建築

台南市古蹟審議委員會上周召開會議，決定將佳里區的「善行寺」登錄為歷史建築，至於已由民間籌資購下的「湯德章故居」，因相關資...

嘉義市首屆「有事青年節」 美秀集團、啾啾鞋等大咖來

嘉義市舉辦首屆「有事青年節」，本月11日到12日邀請知名網紅啾啾鞋、SALU和樂團美秀集團及拍謝少年等人，將於7月11到...

左鎮農會烘焙嘉年華 推出美味芒果口袋餅與好吃破布子

台南市左鎮區農會舉辦「2020臺灣芒果季-台南國際芒果節」邁入第六年，左鎮農會今天宣布，7月11、12日在左鎮區光榮休閒...

吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內3大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」，包括...

「粉紅超跑」來了！白沙屯媽祖上午進雲林縣境

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今天凌晨3時從彰化員林起駕出發前往北港朝天宮的進香行程，上午約8時抵達西螺大橋，「粉紅超跑」進入雲林...

賴清德與農民有約 一整天在雲林行程排滿滿

副總統賴清德今天到雲林縣北港鎮以「與農民有約」方式謝票，感謝大家對蔡、賴配的支持，他推崇雲林農業首都的成功，並宣導農業政...

故宮南院首度與在地學校合作 美感教育成果即日展出

故宮南院日前首次與地方學校嘉義縣新港國中合作，舉辦「藝起來尋美」美感教育課程，並即日起至本月12日於故宮南院兒童創意中心...

客運105來了 嘉縣永慶高中終於有公車搭

嘉義縣立永慶高中周遭少有公車，學生交通往來很不便，多數選擇住宿，縣府昨天宣布即日起將客運105路線擴大服務，提供太保市民...

台南混凝土專區審查 安定人抗議

竑榮實業公司向台南市府申請在安定區中榮里擴大設置混凝土產業園區，市府昨在安定區公所辦專案小組暨現地會勘審查會，300多名...

清潔隊員被檢舉溜班 南市環局徹查

台南市環保局清潔隊安南區隊員陳姓男子被人檢舉上班時間偷溜回家休息，長達10年，還指陳男有「後台」，清潔隊曾獲檢舉卻不處理...

嘉市派護理師陪弱勢孕婦 顧到產後6周

嘉市衛生局今年首次推出「關懷高風險婦女育兒服務」方案，派遣護理師到弱勢孕婦家中，從懷孕到產後6周期間關懷陪伴，提供產前、...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

林口蓋輕軌？ 新北市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

幼童小手被膠帶纏成「哆啦A夢的手」 高市幼兒園傳虐童

桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。