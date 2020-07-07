嘉義市首屆「有事青年節」 美秀集團、啾啾鞋等大咖來

嘉義市舉辦首屆「有事青年節」，本月11日到12日邀請知名網紅啾啾鞋、SALU和樂團美秀集團及拍謝少年等人，將於7月11到12日齊聚在嘉義市開講、開唱，暢談勇敢追夢的創作歷程，市府智慧科技處指出，歡迎民眾屆時到嘉義市中央廣場聆聽熱血的開講和搖滾。

市府智慧科技處指出，為展現嘉義人充滿人情味、熱情、不怕事的印象，以有事青年為主軸，「有事」與英文Youth同音，反映著年輕世代的衝勁，勇於突破的膽量、放手去搏的青春、積極嘗試的熱忱、狂熱不已的信念就是有事青年的態度。

邀請來的網紅啾啾鞋，埋首於無邊無際的網路資訊，成為原創性的「冷知識」Youtuber，如牛排的血水根本不是血而是肌紅蛋白、史上最強偷書賊的故事，還會附上原文資料，整理成清晰易懂的影片，去年5月，啾啾鞋YouTube頻道訂閱人數突破一百萬，成為台灣第30個百萬Youtuber。

SALU則是4名社會新鮮人，因為做Youtuber的起步較慢，覺得要吸引人觀看就要一步一腳印，且保有傻子精神，才能吸引觀看，在街頭求生168小時，還曾住在充滿丟棄物的海邊七天，用海邊的廢棄物蓋起房子，期間吃盡苦頭，結合社會議題傳遞善念。

獨立樂團美秀集團，他們不像主流音樂那麼流行，仍繼續堅持求新求變的夢想，每一首歌都嘗試著不同曲風，以台式搖滾唱出弱勢工人辛酸的「做事人」、「擋一根」自嘲「按照慣例，第三排站不滿，根本沒有人來看我們表演」，仍繼續堅持夢想，唱出屬於他們的音樂態度。