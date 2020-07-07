嘉義市首屆「有事青年節」 美秀集團、啾啾鞋等大咖來
嘉義市舉辦首屆「有事青年節」，本月11日到12日邀請知名網紅啾啾鞋、SALU和樂團美秀集團及拍謝少年等人，將於7月11到12日齊聚在嘉義市開講、開唱，暢談勇敢追夢的創作歷程，市府智慧科技處指出，歡迎民眾屆時到嘉義市中央廣場聆聽熱血的開講和搖滾。
市府智慧科技處指出，為展現嘉義人充滿人情味、熱情、不怕事的印象，以有事青年為主軸，「有事」與英文Youth同音，反映著年輕世代的衝勁，勇於突破的膽量、放手去搏的青春、積極嘗試的熱忱、狂熱不已的信念就是有事青年的態度。
邀請來的網紅啾啾鞋，埋首於無邊無際的網路資訊，成為原創性的「冷知識」Youtuber，如牛排的血水根本不是血而是肌紅蛋白、史上最強偷書賊的故事，還會附上原文資料，整理成清晰易懂的影片，去年5月，啾啾鞋YouTube頻道訂閱人數突破一百萬，成為台灣第30個百萬Youtuber。
SALU則是4名社會新鮮人，因為做Youtuber的起步較慢，覺得要吸引人觀看就要一步一腳印，且保有傻子精神，才能吸引觀看，在街頭求生168小時，還曾住在充滿丟棄物的海邊七天，用海邊的廢棄物蓋起房子，期間吃盡苦頭，結合社會議題傳遞善念。
獨立樂團美秀集團，他們不像主流音樂那麼流行，仍繼續堅持求新求變的夢想，每一首歌都嘗試著不同曲風，以台式搖滾唱出弱勢工人辛酸的「做事人」、「擋一根」自嘲「按照慣例，第三排站不滿，根本沒有人來看我們表演」，仍繼續堅持夢想，唱出屬於他們的音樂態度。
拍謝少年長達10分鐘的「兄弟沒夢不應該」，敘說年輕人對工作、社會現實的無奈唏噓，吵雜的吉他刷扣聲轉而輕柔的歌聲，溫柔地叫年輕人懷抱夢想，然後堅強地繼續為生活打拼，現場大合唱每每讓人感動不已。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言