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左鎮農會烘焙嘉年華 推出美味芒果口袋餅與好吃破布子

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
左鎮農會烘焙嘉年華，推出美味芒果口袋餅與好吃破布子。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，推出美味芒果口袋餅與好吃破布子。記者周宗禎／攝影

台南市左鎮區農會舉辦「2020臺灣芒果季-台南國際芒果節」邁入第六年，左鎮農會今天宣布，7月11、12日在左鎮區光榮休閒農業園區登場。

左鎮區農會推廣農特產品及地方輕旅遊，今年以「左鎮芒果(Baking)烘焙嘉年華」區隔各芒果產區行銷，配合推出「當芒果遇到破布子-左鎮芒果袋著走」一系列活動，涵蓋吃、喝、玩、樂、體驗與教育示範，「物超所值要讓民眾透過安心旅遊、放心採購芒果」。

農會理事長李茂昌說，這次行銷左鎮兩大特產，破布子、芒果，早年草地人都知道要吃，防芒果過敏，現在旅外鄉親常問，10多年前曾全台第一，現在都卻很難買到。

因今年破布子豐收，農會以一斤35到40元收購很多，已5000多公斤破布子，請專家教作塊狀，品質很好，因量不多做好就賣光。一塊300公克130元，坊間一般賣200元。今年農會還以果泥作芒果麵，500克裝芒果麵已賣近萬包，「全台5名內，家樂福都來要經銷」。

農會今年還與遠東科大餐管系合作，副教授李尚說，雙方已第六年合作，今年師生發想出口袋餅，麵粉製袋狀容器溫度水量不容易控制，餡料以金煌芒果搭配生菜穗小黃瓜起士條熱狗，非常適合夏天遊客帶著走。

左鎮芒果節開幕式以「芒果破布子蒸虱目魚」美食料理揭開序幕，接著左鎮國小、國中同學的「國樂、舞蹈」熱情如夏演出，現場親子口袋餅、工藝DIY體驗及農、漁特產、在地青農安心無毒生鮮農特產展售，社區嬤媽料理、芒果冰免費品嚐，趣味遊戲、採芒果等活動系列活動，要為左鎮芒果推廣行銷再衝佳績。

農會表示，芒果、破布子、香蕉、竹筍是左鎮四大產業，芒果是夏日特有的寶石級的水果深受國內外人士的喜愛。農會對芒果之行銷不遺餘力，為改變消費者對芒果直接食用的一般觀念，辦理芒果袋著走DIY活動，利用口袋型麵包與芒果、蔬菜與肉類組合除可將芒果特性加以變化，可因活動曝光與聚客效應，讓大眾對芒果只是農產品的食用方式有所改觀，藉此提升芒果利用多元性。

左鎮農會烘焙嘉年華，推出美味芒果口袋餅與好吃破布子。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，推出美味芒果口袋餅與好吃破布子。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，推出好吃破布子。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，推出好吃破布子。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，推出美味芒果口袋餅。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，推出美味芒果口袋餅。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，今天公告路線圖。記者周宗禎／攝影
左鎮農會烘焙嘉年華，今天公告路線圖。記者周宗禎／攝影

芒果 DIY

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