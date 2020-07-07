快訊

美國疫情失控 NBA為什麼仍要堅定復賽？

翻艇殉職上兵26歲生日 父親哀傷含淚：我忘了是今天

吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內三大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」。記者鄭維真／攝影
西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內三大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」。記者鄭維真／攝影

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內3大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」，包括玉井吃冰節、左鎮二寮日出雲海音樂會及觀星活動、白河關子嶺火王爺巡山祭，活動從7月11日到9月6日，邀請民眾來趟西拉雅夏秋之旅。

台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧今天也出席宣傳活動，西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，今年特別邀請左鎮區長、玉井區長、白河區長、在地協會和業者共同行銷，以「愛․曙泥的光芒」找大家來西拉雅放暑假，從早玩到晚、從晚玩到清晨，體驗西拉雅多元的旅遊。

西拉雅國家風景區管理處指出，7月11日「西拉雅吃冰節」起跑，邀請民眾到玉井享受盛夏最夯的芒果冰，活動當天預計有50名以上的雙胞胎同台共享芒果冰，現場備有芒果冰和芒果乾的兌換券共500張，民眾在現場拍照打卡上傳就可以抽芒果冰或芒果乾的兌換券，限於7月13日到8月14日平日使用。

7月11日晚間有二寮觀星活動，然後迎接晨間的日出雲海，西拉雅國家風景區管理處還特別安排中式音樂會演出，迎接二寮曙光雲海。音樂會活動有4場次，分別是7月12、7月26日、8月23日和9月6日。

8月3日在關子嶺溫泉區舉辦一年一度「火王爺祭典」山車巡行活動，邀請民眾一起拉山車，為不動明王火王爺「出力」的難得體驗，可以穿上台式浴衣、塗上關子嶺泥漿，共同為火王爺祈福。在地溫泉、餐廳業者也推出湯屋、住宿和限量桶仔雞等超值優惠。

芒果 國家風景區

延伸閱讀

觀星、看夕陽 新北嗨漁港打造北海岸遊憩路線

超夢幻美景！阿里山上遠眺百公里外海上六輕運油船隊

影／台南玉井芒果節4日登場 來挑戰10人份大碗公芒果冰

另類畢業典禮！台南官田國小騎單車10公里走讀嘉南大圳

相關新聞

吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內3大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」，包括...

「粉紅超跑」來了！白沙屯媽祖上午進雲林縣境

苗栗拱天宮白沙屯媽祖今天凌晨3時從彰化員林起駕出發前往北港朝天宮的進香行程，上午約8時抵達西螺大橋，「粉紅超跑」進入雲林...

賴清德與農民有約 一整天在雲林行程排滿滿

副總統賴清德今天到雲林縣北港鎮以「與農民有約」方式謝票，感謝大家對蔡、賴配的支持，他推崇雲林農業首都的成功，並宣導農業政...

客運105來了 嘉縣永慶高中終於有公車搭

嘉義縣立永慶高中周遭少有公車，學生交通往來很不便，多數選擇住宿，縣府昨天宣布即日起將客運105路線擴大服務，提供太保市民...

台南混凝土專區審查 安定人抗議

竑榮實業公司向台南市府申請在安定區中榮里擴大設置混凝土產業園區，市府昨在安定區公所辦專案小組暨現地會勘審查會，300多名...

清潔隊員被檢舉溜班 南市環局徹查

台南市環保局清潔隊安南區隊員陳姓男子被人檢舉上班時間偷溜回家休息，長達10年，還指陳男有「後台」，清潔隊曾獲檢舉卻不處理...

嘉市派護理師陪弱勢孕婦 顧到產後6周

嘉市衛生局今年首次推出「關懷高風險婦女育兒服務」方案，派遣護理師到弱勢孕婦家中，從懷孕到產後6周期間關懷陪伴，提供產前、...

台南再推好康券 最高可省2千元

搶振興經濟商機，各縣市卯足勁加碼再加碼，台南市繼推出到台南消費就有機會抽中房子外，昨天再推「台南好康券」，15日起到台南...

張嘉郡在臉書公布結婚喜訊 感謝鄉親的祝福

前立委張嘉郡和雲林縣府前新聞處長周柏吟結婚喜訊，兩人雖很低調但經媒體曝光後，張嘉郡今天下午在臉書親自發布結婚消息，並PO...

山形市議會要求日本政府 支持台灣參加WHA

台南市在日本的友誼市山形市議會在6月26日第二次定期會議中，通過「要求台灣以觀察員身分參加WHO年會意見書」，呼籲日本政...

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

前立委張嘉郡低調結婚！今年3月就傳出張嘉郡和雲林縣前新聞處長周柏吟完成結婚登記，但兩人很低調，約兩個月來有媒體陸續追問，...

慈濟送謝禮美食答謝 「綠衣天使」抗疫辛勞

慈濟基金會今天與斗六慈濟醫院院長簡瑞騰一同至雲林郵局，向疫情期間辛勞派送防疫物資的「綠衣天使」道謝，簡瑞騰說，無論是醫護...

熱門新聞

前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

1280月票爽搭破萬元 柯文哲懷疑「送快遞」要求查軌跡

影／感動！父拖氧氣瓶抱罕病女兒攔轎 白沙屯媽停轎賜福

林口蓋輕軌？ 新北市議員蔡淑君：應先降低機捷票價

「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

新莊30年違建啟動都更 打穿死巷數百住戶免擠小路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。