吃冰、觀星、火王爺巡山祭 西拉雅夏秋季活動將開跑

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內3大活動整合為一系列的「愛․曙泥的光芒—2020西拉雅夏秋季活動」，包括玉井吃冰節、左鎮二寮日出雲海音樂會及觀星活動、白河關子嶺火王爺巡山祭，活動從7月11日到9月6日，邀請民眾來趟西拉雅夏秋之旅。

台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧今天也出席宣傳活動，西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，今年特別邀請左鎮區長、玉井區長、白河區長、在地協會和業者共同行銷，以「愛․曙泥的光芒」找大家來西拉雅放暑假，從早玩到晚、從晚玩到清晨，體驗西拉雅多元的旅遊。

西拉雅國家風景區管理處指出，7月11日「西拉雅吃冰節」起跑，邀請民眾到玉井享受盛夏最夯的芒果冰，活動當天預計有50名以上的雙胞胎同台共享芒果冰，現場備有芒果冰和芒果乾的兌換券共500張，民眾在現場拍照打卡上傳就可以抽芒果冰或芒果乾的兌換券，限於7月13日到8月14日平日使用。

7月11日晚間有二寮觀星活動，然後迎接晨間的日出雲海，西拉雅國家風景區管理處還特別安排中式音樂會演出，迎接二寮曙光雲海。音樂會活動有4場次，分別是7月12、7月26日、8月23日和9月6日。

8月3日在關子嶺溫泉區舉辦一年一度「火王爺祭典」山車巡行活動，邀請民眾一起拉山車，為不動明王火王爺「出力」的難得體驗，可以穿上台式浴衣、塗上關子嶺泥漿，共同為火王爺祈福。在地溫泉、餐廳業者也推出湯屋、住宿和限量桶仔雞等超值優惠。