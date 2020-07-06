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張嘉郡在臉書公布結婚喜訊 感謝鄉親的祝福
前立委張嘉郡和雲林縣府前新聞處長周柏吟結婚喜訊，兩人雖很低調但經媒體曝光後，張嘉郡今天下午在臉書親自發布結婚消息，並PO上她結婚喜宴照片，接受鄉親祝福。
張嘉郡的PO文：跟疼愛的嘉郡的鄉親、朋友們分享「這段日子裡，在爸爸媽媽、親友們的見證和祝福下，我和柏吟完成了人生大事，感謝他走入了我和兒子的人生，這些日子以來，我們每一天都感到一家人生命的滿足與完整。
我們牢牢牽起彼此的手，許諾著一同攜手走過未來的每一段旅途；也把我們的幸福分享給大家，謝謝大家的祝福！
你們的祝福給我們滿滿的元氣。
張嘉郡註記，沒有辦婚宴、在親友們祝福下我們結婚了、疫情過後同學們都說要一起同樂、所以有了這場聚會和大家分享。
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