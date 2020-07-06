山形市議會要求日本政府 支持台灣參加WHA

台南市在日本的友誼市山形市議會在6月26日第二次定期會議中，通過「要求台灣以觀察員身分參加WHO年會意見書」，呼籲日本政府支持台灣加入WHO年度大會(World Health Assembly; WHA) ，山形市議會在連署意見書中表示台灣對山形市而言，是重要的觀光、貿易夥伴，而台南市更是山形市的國際友誼城市，今年山形市面臨新型冠狀肺炎的嚴峻考驗，也獲得了來自台南市寄贈物資應援，在這份意見書上也稱讚台灣是防堵傳染病最成功的地區之一。

台南市長黃偉哲表示，非常高興也非常感謝山形市議會支持台灣，此次山形市議會連署通過支持台灣以觀察員身分參與WHO年度大會的意見書，是台南市長期耕耘城市外交的開花結果與大突破，當然也很高興看到在台南、台灣有需要時，日本友誼市為台灣在國際上發聲。

黃偉哲指出，在這波疫情下，台南在做好本身防疫超前部署的同時，也都很關心國際好朋友的情況，在疫情初期，就率先發出慰問信與各友誼市市長互相勉勵，更在確保台南防疫物資充足的情況下，寄贈護目鏡及口罩墊片給有需要的日本友誼市，而山形市佐藤市長，也在今年5月透過視訊向台南市致贈醫療物資表達感謝，這次山形市議會的主動提案，見證了台南跟山形市長期互動累積的情誼，也擴及到山形對台灣的友好。

山形市與台南市在2017年締結為友誼市，積極與台南進行農產及體育方面的交流，該市市長佐藤孝弘及議會均十分支持與台南的交流，自締盟之後，市政府及市議會每年均率隊參訪台南，佐藤孝弘去年更帶領近60位山形市民組團遊台南，而台南的金城國中棒球隊前往山形市進行棒球交流時，也受到山形市議會的招待。