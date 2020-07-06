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張榮味女兒低調再婚！ 1張照片讓喜訊曝光

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前立委張嘉郡和周柏吟低調結婚 1張照片讓喜訊曝光

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
張嘉郡和周柏吟低調結婚，兩人上周六在台北的酒店宴客。圖／擷自陳璧君網頁
張嘉郡和周柏吟低調結婚，兩人上周六在台北的酒店宴客。圖／擷自陳璧君網頁

前立委張嘉郡低調結婚！今年3月就傳出張嘉郡和雲林縣前新聞處長周柏吟完成結婚登記，但兩人很低調，約兩個月來有媒體陸續追問，兩人都沒有正面回應，直到今天雲林縣文化觀光處長陳璧君在網路公開PO出參加張嘉郡於本月四日在台北萬豪酒店宴請親友的照片，一片喜氣洋洋，也證實兩人確實已共結連理。

前立委張嘉郡在今年元月立委選舉後，就很少出現媒體，偶而在臉書可尋找其動態，今年5月間她曾出席一場贈書公益活動，當天就曾有媒體披露她的喜訊，但她和周柏吟都不願進一步證實或說明，其姑姑雲林縣長張麗善也不願多作說明，只說要問張嘉郡本人。

雲林縣文化觀光處長陳璧君昨天則在臉書以「祝兩人百年好合、永浴愛河！」為題，公開PO文證實這起喜訊，並PO出婚宴照片，指張和周已於本月4日晚上在台北市萬豪酒店宴請親友，接受大家祝福。從臉書的照片來看包括韓國瑜的女兒韓冰也有出席這場婚宴。

張嘉郡今天接受媒體求證時，心情顯得開心，「會啦！會把消息和鄉親分享」她表示會在臉書告訴大家，也謝謝大家的關心。

為何沒公開喜訊，張嘉郡表示，其實今年三月兩人已完成登記，原本就想要告訴大家，但因之前疫情嚴重，決定還是等疫情穩定下來再說，目前疫情稍緩，所以才於上周六在台北舉辦餐宴，她的新婚生活很平實，大家這麼關心和祝福，她很開心。

張嘉郡和周柏吟低調結婚，兩人上周六在台北的酒店宴客，文觀處長陳璧君將喜訊貼在網頁。記者蔡維斌／翻攝
張嘉郡和周柏吟低調結婚，兩人上周六在台北的酒店宴客，文觀處長陳璧君將喜訊貼在網頁。記者蔡維斌／翻攝

張嘉郡 疫情

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