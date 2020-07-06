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比想像中受歡迎！經部：紙本三倍券加開一輪 這5天還能預購

住1晚送1張 台南好康券暑假優惠多

中央社 / 台南6日電

台南市政府今天宣布針對暑假旅遊推出「台南好康券」，活動期間在台南的合法旅宿每住1晚就可獲贈1張，可使用於5大面向、超過100種優惠，最多可節省新台幣2000元。

台南市政府觀光旅遊局今天舉辦台南好康券發表會，由台南市長黃偉哲宣布，凡7月15日至9月15日在台南合法旅宿住宿1晚，每人就可免費獲贈1張台南好康券。台南好康券針對放暑假的學生、畢業旅遊、年輕小資族、全家同遊族等4大族群量身打造，整合出食宿遊購行5大面向、超過100種優惠。

黃偉哲表示，台南是博物館之都，也是眾神之都、宗教之都、古蹟之都、美食之都，即使沒有優惠，也是很具競爭力的城市。現在加上整合許多公、私營團體、機關推出的好康券，到台南一定能有美好的暑假。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，好康券的設計不是追求折扣最大化，而是引導遊客安排最適合的台南遊程。例如年輕或家庭族群最需要的是大眾運輸，可憑券免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，還可以超值加購台鐵台南一日票、雙層巴士一日票。

郭貞慧表示，在景點門票方面，包括六大經典古蹟及多處熱門景點，都可憑券享有門票優惠；餐飲、購物部分，有超過100家餐廳、伴手禮商店、觀光工廠、百貨公司優惠。每張券可用到住宿隔日，遊客退房後可繼續在台南玩，所有優惠加總起來，估算每人最多可節省約2000元。

她說，另外，針對企業團體遊台南也推出好康加碼，出團遊台南「2天1夜以上」，就贈送古蹟門票、古蹟商品與虎頭埤園區門票；「3天2夜」加贈奇美博物館與十鼓文化村門票與台南在地導覽；「200人以上團體遊」再加送晚宴藝文表演。

古蹟 奇美博物館 黃偉哲

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