慈濟送謝禮美食答謝 「綠衣天使」抗疫辛勞

慈濟基金會今天與斗六慈濟醫院院長簡瑞騰一同至雲林郵局，向疫情期間辛勞派送防疫物資的「綠衣天使」道謝，簡瑞騰說，無論是醫護或郵務士，皆是抗疫的幕後英雄，期帶著大眾對第一線人員的心意，向他們致上最高敬意。

雲林郵局局長吳順吉表示，雲林郵局負責縣內2家口罩工廠收貨載運，每天上收量約12萬片，配送前人員皆會協助整理、封發，酒精配送總計已配送11萬7144瓶，供應232家健保特約藥局及10家衛生所所需。

「郵局是防疫國家隊的一份子」吳順吉說，為了全民健康，防疫之路雖然辛苦，但不能停歇，且緊接著還有7月15日將登場的振興三倍券運輸、配送、領用及兌付等作業，郵局研擬開設專門窗口，並配置機動人員協助服務民眾。

慈濟基金會志工今天中午也準備百份蔬食便當慰勞郵務士，希望他們在忙碌之餘，也不忘正常飲食，吃得健康。