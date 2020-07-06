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慈濟送謝禮美食答謝 「綠衣天使」抗疫辛勞

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
斗六慈濟醫院院長簡瑞騰（左）代表致贈謝禮及蔬食便當予第一線派送防疫物資的郵務士。記者陳苡葳／攝影
斗六慈濟醫院院長簡瑞騰（左）代表致贈謝禮及蔬食便當予第一線派送防疫物資的郵務士。記者陳苡葳／攝影

慈濟基金會今天與斗六慈濟醫院院長簡瑞騰一同至雲林郵局，向疫情期間辛勞派送防疫物資的「綠衣天使」道謝，簡瑞騰說，無論是醫護或郵務士，皆是抗疫的幕後英雄，期帶著大眾對第一線人員的心意，向他們致上最高敬意。

雲林郵局局長吳順吉表示，雲林郵局負責縣內2家口罩工廠收貨載運，每天上收量約12萬片，配送前人員皆會協助整理、封發，酒精配送總計已配送11萬7144瓶，供應232家健保特約藥局及10家衛生所所需。

「郵局是防疫國家隊的一份子」吳順吉說，為了全民健康，防疫之路雖然辛苦，但不能停歇，且緊接著還有7月15日將登場的振興三倍券運輸、配送、領用及兌付等作業，郵局研擬開設專門窗口，並配置機動人員協助服務民眾。

慈濟基金會志工今天中午也準備百份蔬食便當慰勞郵務士，希望他們在忙碌之餘，也不忘正常飲食，吃得健康。

吳順吉也提醒民眾，7月15日至12月底為振興三倍券發放期間，民眾依自我許可時間到郵局領券就好，無須搶購，或可綁定郵局VISA卡消費。

慈濟基金會今天與斗六慈濟醫院院長簡瑞騰（右5）、雲林縣副縣長謝淑亞（右7）一同至雲林郵局，向抗疫幕後英雄「綠衣天使」道謝。記者陳苡葳／攝影
慈濟基金會今天與斗六慈濟醫院院長簡瑞騰（右5）、雲林縣副縣長謝淑亞（右7）一同至雲林郵局，向抗疫幕後英雄「綠衣天使」道謝。記者陳苡葳／攝影

郵局 慈濟 衛生所

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