慈濟送謝禮美食答謝 「綠衣天使」抗疫辛勞
慈濟基金會今天與斗六慈濟醫院院長簡瑞騰一同至雲林郵局，向疫情期間辛勞派送防疫物資的「綠衣天使」道謝，簡瑞騰說，無論是醫護或郵務士，皆是抗疫的幕後英雄，期帶著大眾對第一線人員的心意，向他們致上最高敬意。
雲林郵局局長吳順吉表示，雲林郵局負責縣內2家口罩工廠收貨載運，每天上收量約12萬片，配送前人員皆會協助整理、封發，酒精配送總計已配送11萬7144瓶，供應232家健保特約藥局及10家衛生所所需。
「郵局是防疫國家隊的一份子」吳順吉說，為了全民健康，防疫之路雖然辛苦，但不能停歇，且緊接著還有7月15日將登場的振興三倍券運輸、配送、領用及兌付等作業，郵局研擬開設專門窗口，並配置機動人員協助服務民眾。
慈濟基金會志工今天中午也準備百份蔬食便當慰勞郵務士，希望他們在忙碌之餘，也不忘正常飲食，吃得健康。
吳順吉也提醒民眾，7月15日至12月底為振興三倍券發放期間，民眾依自我許可時間到郵局領券就好，無須搶購，或可綁定郵局VISA卡消費。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言