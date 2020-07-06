雲林故事館萬紫千紅 「花宴」開展千萬別錯過

為振興疫後花卉產業，虎尾鎮農會今天邀請設計師楊承祐以雲林故事館為舞台，運用在地花農栽植的文心蘭、蝴蝶蘭、洋桔梗等美麗花卉創作出五彩繽紛的「蘭宴」，設計師在古建築中，以人偶模特兒一襲「花裝」，營造花宴動人的氣氛，所有人融入花世界，感觸雲林之美。

虎尾是花卉重鎮，縣府為振興花卉產業，和農糧署、虎尾農會合作，以農民栽種的洋桔梗、蝴蝶蘭及文心蘭等花卉，邀請花卉設計師楊承佑把雲林故事館布置成美麗的花屋，展期一個月，雲林縣長張麗善歡迎大家來賞花感受滿庭花香。

縣府農業處長魏勝德、農糧署雲林辦事處主任劉信良、虎尾農會總幹事黃鈺惠等人為「雲林花宴」揭幕，魏勝德說，雲林蝴蝶蘭種植面積約1萬坪，年產值約三億元，外銷日本、韓、澳、歐美等國為主，疫情衝擊陷入困境，為振興花業，結合大埤、古坑及四湖等農會採購產地花卉，透過花藝師的巧手在斗六火車站等公共空間佈置花世界。

農糧署雲林辦事處主任劉信良如也說，這次在雲林故事館佈展，希望借以帶動內銷活絡，找回民眾用花的習慣，同時也鼓勵廟宇學校多選購國產花材，幫助花農早日振興花業。

雲林故事館日式建築布置夢幻牛車城堡、百年老樹、古樸日式門面等，和鮮麗的蘭花、桔梗，襯托出典雅氛圍，引人駐足。35歲的楊承祐原是工業設計師，跟隨岳父林耀聰種植蘭花，轉型花藝設計，美學專業不輸給原有工業設計本業，這場佈展主題是傳達人與人之間熱情。