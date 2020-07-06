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雲林故事館萬紫千紅 「花宴」開展千萬別錯過

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影

為振興疫後花卉產業，虎尾鎮農會今天邀請設計師楊承祐以雲林故事館為舞台，運用在地花農栽植的文心蘭、蝴蝶蘭、洋桔梗等美麗花卉創作出五彩繽紛的「蘭宴」，設計師在古建築中，以人偶模特兒一襲「花裝」，營造花宴動人的氣氛，所有人融入花世界，感觸雲林之美。

虎尾是花卉重鎮，縣府為振興花卉產業，和農糧署、虎尾農會合作，以農民栽種的洋桔梗、蝴蝶蘭及文心蘭等花卉，邀請花卉設計師楊承佑把雲林故事館布置成美麗的花屋，展期一個月，雲林縣長張麗善歡迎大家來賞花感受滿庭花香。

縣府農業處長魏勝德、農糧署雲林辦事處主任劉信良、虎尾農會總幹事黃鈺惠等人為「雲林花宴」揭幕，魏勝德說，雲林蝴蝶蘭種植面積約1萬坪，年產值約三億元，外銷日本、韓、澳、歐美等國為主，疫情衝擊陷入困境，為振興花業，結合大埤、古坑及四湖等農會採購產地花卉，透過花藝師的巧手在斗六火車站等公共空間佈置花世界。

農糧署雲林辦事處主任劉信良如也說，這次在雲林故事館佈展，希望借以帶動內銷活絡，找回民眾用花的習慣，同時也鼓勵廟宇學校多選購國產花材，幫助花農早日振興花業。

雲林故事館日式建築布置夢幻牛車城堡、百年老樹、古樸日式門面等，和鮮麗的蘭花、桔梗，襯托出典雅氛圍，引人駐足。35歲的楊承祐原是工業設計師，跟隨岳父林耀聰種植蘭花，轉型花藝設計，美學專業不輸給原有工業設計本業，這場佈展主題是傳達人與人之間熱情。

虎尾農會總幹事黃鈺惠說，疫情重挫花價，一把文心蘭曾跌到只50元，中央地方攜手振興，蘭價已漸回溫，歡迎大家來賞花，多買花妝點家廳，營造美好生活。

花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。圖／雲林縣府提供
花卉設計師楊承佑運用雲林在地花農培育的美麗蘭花將雲林故事館打扮得繽紛彩麗，「雲林花宴」展為期一個月，歡迎前往觀賞。圖／雲林縣府提供

農糧署 日式建築

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