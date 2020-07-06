影／安定擬設預拌混凝土專區說明會 居民轟：根本不知

竑榮實業申請在台南安定設置產業園區，地方擔心汙染反對，市府今下午在安定區公所舉行審查會，自救會成員出席反對，並在場外懸掛抗議布條，不過業者未到場，警方動員數十名警力因應，持續警戒中。

竑榮實業公司去年向南市府申請在安定中榮里134線道旁報編產業園區，面積約6.26公頃，以預拌混凝土製造、水泥及混凝土製品製造及非金屬礦物製造業為主，地方居民擔憂環境污染而反對，去年首場說明會也溝通未果，更有居民若，直到看到報紙才知道，真的超可怕。

上月底原在安定區公所召開會勘會議，但會議改期至今下午在安定區公所召開審查會議，由都發局長莊德梁主持，環保局、經發局、地政局等局處人員都到場，自救會成員60多人出席。

簡報時，官員稱，因附近周遭找不到適合用地，以廠區周遭農地變更減少衝擊，過程合法申請，也願意聆聽地方看法。

自救會代表王志銘、中榮里長翁添壽等人說，中榮里民居民約有2200人，是安定區人口成長最快的里，迄今有1800人連署反對，民意表達已很清楚。

立委郭國文也到場，聲援居民說，業者隨合法申請，但站在居民立場，相距不到200公尺，難怪居民不滿、憂心，他也認為，更要全面檢討安定都市計畫區。

在南科上班的自救會代表王志銘不滿說，當地最需要的一些生活機能如綠地或商業，而不是高汙染的預拌混凝土專區，他要求希望監察院能重視此案，全面調查有無非法圈地情事，也將請行政院長蘇貞昌深入了解，位於南科三期旁這塊攸關地方未來發展土地，為何竟是如此開發？