生態廚師留安昇北漂16年 返鄉傳遞食農友善環境態度

「生態廚師」近年在國內盛行，由致力推廣環境生態教育、飲食教育的吳秀娟及馬愛雲共同推動「台灣生態廚師培養計畫」，讓廚師認識友善環境，改變對待生命態度，再透過廚師扮演耕作者與飲食者之間的媒介，重整人類與土地的關係，與在地食材產生新連結。

北漂近16年的生態廚師留安昇，原是學建築出身，18歲時為了負擔家計，選擇進入餐飲業發展。有感於近年台灣廚師頻在國際美食賽中脫穎而出，加上國際飲食文化不斷被引進，影響著台灣，這也讓留安昇思考「可以再做點不一樣的事」他利用約4年時間，前往美國、日本、新加坡等地研習，精進廚藝，也帶回國際餐飲的珍貴寶藏。

「廚師不該只是照著SOP做，若能導向社會價值領域，可以做到的事更多、更廣！」留安昇發揮所長，回饋故鄉，與斗南鎮農會合作推動「稻米文化餐桌計畫」。他說，希望以主廚身分，親自推廣食農教育，傳遞正確食安資訊，提倡友善環境耕作理念，翻轉偏鄉飲食文化，讓產地民眾除了「懂種」，也「懂煮、懂享食」。