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生態廚師留安昇北漂16年 返鄉傳遞食農友善環境態度

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
生態廚師留安昇發揮所長，回饋故鄉，與斗南鎮農會合作推動「稻米文化餐桌計畫」，讓民眾除了「懂種」也「懂煮、懂享食」。記者陳苡葳／攝影
生態廚師留安昇發揮所長，回饋故鄉，與斗南鎮農會合作推動「稻米文化餐桌計畫」，讓民眾除了「懂種」也「懂煮、懂享食」。記者陳苡葳／攝影

「生態廚師」近年在國內盛行，由致力推廣環境生態教育、飲食教育的吳秀娟及馬愛雲共同推動「台灣生態廚師培養計畫」，讓廚師認識友善環境，改變對待生命態度，再透過廚師扮演耕作者與飲食者之間的媒介，重整人類與土地的關係，與在地食材產生新連結。

北漂近16年的生態廚師留安昇，原是學建築出身，18歲時為了負擔家計，選擇進入餐飲業發展。有感於近年台灣廚師頻在國際美食賽中脫穎而出，加上國際飲食文化不斷被引進，影響著台灣，這也讓留安昇思考「可以再做點不一樣的事」他利用約4年時間，前往美國、日本、新加坡等地研習，精進廚藝，也帶回國際餐飲的珍貴寶藏。

「廚師不該只是照著SOP做，若能導向社會價值領域，可以做到的事更多、更廣！」留安昇發揮所長，回饋故鄉，與斗南鎮農會合作推動「稻米文化餐桌計畫」。他說，希望以主廚身分，親自推廣食農教育，傳遞正確食安資訊，提倡友善環境耕作理念，翻轉偏鄉飲食文化，讓產地民眾除了「懂種」，也「懂煮、懂享食」。

「藉廚師的手去轉型」留安昇說，食材跟人類的關係其實密不可分，但我們往往「吃完就忘了」，他希望發揚自己肩上的生態廚師使命感，讓人類的生活習慣存在「儀式感」，對萬物保持敬意與尊重，賦予每項細節新思維，產生深刻的記憶連結。

北漂近16年的生態廚師留安昇，希望以主廚身分親自推廣食農教育，傳遞正確食安資訊，提倡友善環境耕作理念，翻轉偏鄉飲食文化。記者陳苡葳／攝影
北漂近16年的生態廚師留安昇，希望以主廚身分親自推廣食農教育，傳遞正確食安資訊，提倡友善環境耕作理念，翻轉偏鄉飲食文化。記者陳苡葳／攝影
「藉廚師的手去轉型」生態廚師留安昇利用當地、當季食材教導偏鄉媽媽們廚藝，盼以「儀式感」喚醒大眾對萬物的敬意與尊重。記者陳苡葳／攝影
「藉廚師的手去轉型」生態廚師留安昇利用當地、當季食材教導偏鄉媽媽們廚藝，盼以「儀式感」喚醒大眾對萬物的敬意與尊重。記者陳苡葳／攝影

食農教育

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