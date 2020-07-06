為弱勢孕婦衛教 嘉市派護理師陪伴至少6周

嘉義市府衛生局今年推出「關懷高風險婦女育兒服務」，派遣護理師到經濟弱勢、新住民、原住民和未成年等懷孕女姓家中，從懷孕到產後6周期間關懷及陪伴，提供健康照護資訊與育兒指導，若是新住民還派遣通譯員協助，希望孕婦都能順利生產，孩子平安成長。

嘉義市西區新住民家庭服務中心通譯員陳竹莉日前透過越南同鄉，發現來自28歲的同鄉金芳，去年7月來台，懷孕18周，透過方案請衛生局護理師關懷時，發現有語言溝通問題。

衛生局安排通譯員協助護理師健康評估，指導定期產檢的重要，早產徵兆注意及飲食指導等，通譯員也介紹新住民識字班上課資訊給予參考。

金芳丈夫表示，平日輪班工作，母親已離世及大姊已出嫁，平日僅有金芳及老父在家，家裡沒有女性長輩，自己也不清楚該如何好好照顧懷孕中的妻子，還好有懂衛教及越南語的專業人士幫忙。

市府衛生局長張耀懋表示，首辦「關懷高風險婦女育兒服務方案」，目的希望藉助醫療護理師及公共衛生護理師的婦幼照護經驗，透過電話及面訪關懷，將專業的健康照護觀念與技巧，及時送給有需要的婦女朋友。

張局長也表示，新住民因語言隔閡、生活習慣及文化背景差異，較易有健康服務資源利用不足或醫療資訊取得困難的問題，例如不知能免費定期產檢，潛藏生育健康及子女教養危機。