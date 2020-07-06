北港門面的大排髒亂不堪 居民陳情10多年終能加蓋

位於雲林縣北港鎮門面的府番大排長年來垃圾雜草蚊蠅滋生，道路無法拓寬，居民陳情了10多年也都只能清淤改善，立委蘇治芬向水利署爭取近千萬元，河川局將把百餘公尺的河段加蓋，改善河川並拓寬道路，增加居民活動空間，解決多年髒亂沈疴。

北港鎮新街里和華勝里交界的府番大排新南路，是北港門面也是交通要衝，長年來因大排未能加蓋，經常被丟棄垃圾，泥沙淤積水路阻塞，致孳生蚊蟲惡臭難耐，沿線上百戶居民苦不堪言。附近大樓主委蔡瑞樂和里長王昭人說，10多年來居民常常陳情，但陳情一次清一次，難能根治，唯有加蓋方能一勞永逸。

縣議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智也說，新南路因大排路面緊縮，短短百公尺的河段破壞北港門面觀曕和交通，髒亂、車禍不斷，尤其每年白沙屯媽祖來自全省各地隨香客都在此集結後再進入北港市區，又髒又臭的大排實有損北港形象。

立委蘇治芬積極奔走，水利署核定「府番大排支線改善應急工程」補助900餘萬已發包，近期內開工，立委蘇治芬今天會同第五河川局長張庭華帶來好消息，居民欣喜萬分說，白沙屯媽祖即將到來，就帶來動工的好消息，媽祖明年再來此地駐駕，景觀可就大大不同了。