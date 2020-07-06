台南麻豆農會開設綠色照顧據點 今辦推動示範活動

台南市麻豆區農會今天舉辦綠色照顧推動示範活動，請來台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁，在農會安業辦事處指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」，還有許多老人家唱卡拉OK，中午活動結束參與者一同分享炒米粉與貢丸湯。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆農會結合每周一次家政班媽媽，以在地食材開辦共食，製作各種在地食物服務麻豆區老人，預計每周一天上午9到11點開辦課程，中午活動結束共食。

麻豆農會安業分部使用大量柚子樹枯枝，創作立體畫框美化環境，成立綠色照顧示範站，以在地自然元素結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，「打造綠飲食、綠療育、綠照顧，營造友善高齡生活環境，協助在地高齡民眾健康老化」。