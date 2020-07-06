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台南麻豆農會開設綠色照顧據點 今辦推動示範活動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影

台南市麻豆區農會今天舉辦綠色照顧推動示範活動，請來台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁，在農會安業辦事處指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」，還有許多老人家唱卡拉OK，中午活動結束參與者一同分享炒米粉與貢丸湯。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，麻豆農會結合每周一次家政班媽媽，以在地食材開辦共食，製作各種在地食物服務麻豆區老人，預計每周一天上午9到11點開辦課程，中午活動結束共食。

麻豆農會安業分部使用大量柚子樹枯枝，創作立體畫框美化環境，成立綠色照顧示範站，以在地自然元素結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，「打造綠飲食、綠療育、綠照顧，營造友善高齡生活環境，協助在地高齡民眾健康老化」。

孫慈敏表示，農村人力結構嚴重老化，麻豆農會配合政府長期照顧2.0政策，設置綠色照顧站促進健康，運用農會人員及家政志工設計均衡飲食及高齡友善餐飲，農會運用既有空間，結合地方大學，讓務農老人家退休後有生活有寄託，提升身心健康。

台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影
台灣首府大學休閒資訊管理系主任陳儒賢、藝術創作老師劉子菁指導廢柚木枝條美術創作「裝飾畫框」。記者周宗禎／攝影

老化 共食

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