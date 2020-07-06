新冠疫情緩 嘉義地檢署邀藝術家展現土地的情感關懷

新冠肺炎疫情趨緩，放寬國內社區防疫措施，嘉義地檢署日前邀請藝術家何燿州，在地檢署1樓大廳舉辦「浮光記趣」水彩個展，60多幅作品透過光影交互映襯，畫出對嘉義的土地情感與關懷，展期至8月21日止，歡迎民眾於上班日上午8點到下午5點到嘉義地檢署參觀。

何燿州表示，自小生長在嘉義市，將在地深刻情感轉換成創作動力，無論是身邊一草一木、老房子、小火車，以及周邊山景或海岸線，甚至不起眼角落細膩的光影變化，都透過創作記錄下來。

何燿州說，喜歡從生活當中擷取感動片刻，經由個人觀點及手法，透過水彩特有之透明度再現作品，呈現本身對事物觀察角度，平時可能被忽略的景物，甚至人物情感面，乃至對於土地關懷，都在一一醞釀之後，賦予其故事性，呈現出各異其趣、會說話的作品。

嘉義市議員蔡文旭表示，日前參加何燿洲畫展開幕式，看見每幅作品水彩技法採重點勾勒、暈染、淡彩疊色法來作畫，線條穩健洗鍊、乾淨利落、一氣呵成，用色柔和協調，光影掌握得恰到好處而更顯生動，其整體畫面令人感到十分輕鬆而自在，如果瞇著眼睛觀賞，更是別有一番的風味與情趣。