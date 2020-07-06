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加強稽查噪音車 台南推移動式車牌辨識

中央社 / 台南6日電

台南市政府今天辦理高噪音車輛科技執法及環警監聯合稽查示範，推出車牌辨識系統結合噪音監測進行移動式稽查。台南市長黃偉哲表示，未來不排除將噪音與排氣一起做稽查。

台南市政府環保局上午在東區後甲圓環辦理高噪音車輛科技執法及環警監臨合稽查示範，黃偉哲親自測試結合車牌辨識與噪音監測的移動式稽查系統，並了解街頭攔查高噪音車輛的作業流程。

黃偉哲表示，台南市環保局採用的車牌辨識與噪音監測系統不受限場地位置，可依民眾檢舉移動架設地點。只要蒐證到可疑車輛，就會依車籍資料通知車主到檢。如果有改裝情況，由監理單位處理；噪音過大由環保局處理，其他違規由警察局交通大隊處理，以多元稽查強化機動車輛噪音管制。

他說，取締只是手段，目的是維護市民的生活品質，減少受到移動噪音源的干擾。尤其是在半夜時段，呼嘯而過的改裝車輛容易擾人清夢，這套系統將能發揮機動性稽查的效果。

黃偉哲指出，台南市在機車排氣稽查方面已有一定成效，2019年空氣品質沒有紫爆、沒有紅害的日數，已比2018年多出許多。將來也不排除把排氣檢測與噪音檢測結合在一起，幫助整個環境與空氣的品質繼續提升。

噪音 黃偉哲 警察

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