為振興台南拚了！再推價值2000元台南好康券

搶振興經濟商機，各縣市都卯足了勁加碼再加碼，台南市繼推出來台南消費就有機會抽中一間房子之外，今天再推「台南好康券」，15日起來台南住宿住一晚就送一張，提供食、宿、遊、購、行超過100種優惠，最多可節省達2000元。

市長黃偉哲表示，暑假是國人旅遊旺季，特別是年輕學子、畢 業生、小資族、家庭成員等4大族群出遊的好時機，市府整合各局處及商家共同提供優惠，瞄準暑假4大旅遊族群的需求，量身打造「台南好康券」，提供的優惠也要讓遊客「看得到、也吃得到」。

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，好康券的設計不是追求折扣最大化，而是針對暑假出遊主要族群的需求與特性，整合相關的業者提出優惠方案，讓遊客可實際感受到好康券的價值，藉以引導遊客安排最適合的遊程，在台南留下美好回憶，並成為台南的忠實粉絲。

目前台南住宿遊客有超過8成自由行，好康券內容，例如年輕或家庭族群最常用最需要的大眾運輸，可憑券免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車 ，還可以超值加購台鐵台南一日票，雙層巴士一日票，另針對景點 門票，包括6大經典古蹟:赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城 、水道博物館、左鎮化石園區等，以及超多熱門景點如:奇美博物館 、台南市美術館、運河遊船、虎頭埤風景區、十鼓文創園區、江南度 假村、頑皮世界等，都可憑券享有門票優惠。

另針對餐飲、購物，也提供百家以上養生安心餐廳、伴手禮、觀光工廠、百貨公司優惠，每張券可用到住宿隔日，遊客退房後還可以繼續待在台南玩，所有的優惠加總起來，估算每人最多可節省超過2000元以上，此外，針對企業團體遊台南也推出好康加碼，出團遊台南兩天一夜以上即贈古蹟門票與古蹟商品還有虎頭埤園區門票，三天兩夜加贈奇美博與十鼓文化村門票與台南在地導 覽，200人以上團體遊再加碼與晚宴藝文表演。

「台南好康券」定於109年7月15日開始發送，9月15日截止， 由台南合法旅宿業者依據入住天數與人數發送給遊客，每住一晚每人免費送一張，2晚每人2張，以此類推。各項優惠的適用規定都標示於票券上，百家優惠的資訊，可透過票券上的Qrcode查詢，歡迎遊客趁 著暑假期間來台南旅遊，透過台南好康券安排最適合自己的台南遊程 。

台南好康券官網:https://www.twtainan.net/zh-tw/event/newsdetail/4020

台南好康券優惠店家地圖: https://reurl.cc/ex2bax