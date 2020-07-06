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嘉縣辦農村再生成果展 邀民眾體驗嘉義農村魅力

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府在嘉義市快意森活村T24長官舍舉辦農村再生成果展，展現嘉義縣農村再生社區努力的豐碩成果。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在嘉義市快意森活村T24長官舍舉辦農村再生成果展，展現嘉義縣農村再生社區努力的豐碩成果。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府即日起至7月31日於嘉義市快意森活村T24長官舍舉辦農村再生成果展，展現嘉義縣農村再生社區努力的豐碩成果，期望吸引外縣市遊客體會嘉義縣的農村魅力，每周設有不同主題展，嘉義縣長翁章梁日前前往參觀，並親手DIY原住民的綁綁豬吊飾。

嘉義縣農業處表示，展覽內容涵蓋社區產品包裝設計陳列、產業加工、風味餐食譜和傳統文化工藝等，每周設有不同主題展，依序為原民周、海味周、蔬果周和茗茶周，每週六日下午2點至4點配合當週主題，安排免費DIY體驗活動，如綁綁豬、候鳥DIY、稻草編織、種子吊飾DIY等，僅供當日現場報名。

嘉義縣府表示，縣府和水土保持局10年來輔導81個社區通過農村再生社區審查，透過再生計畫進行產業轉型，嘉義縣的社區在這段期間不管是在生活、生產、生態或文化層面，都產生相當大的變化，農村再生不再只著重硬體上的景觀再造，社區產業更結合在地特色發展出具地域性的產品。

翁章梁表示，10年來農村再生從早期的硬體建設到目前轉型軟體經營，號召了更多的青壯人口投入社區工作，希望大家走進社區看看成果，透過成果展覽與規畫，讓更多民眾了解嘉義縣農村社區的特色與魅力，也一同見證社區努力的成果，使農村再生能永續發展。

嘉義縣長翁章梁（右一）日前參觀農村再生成果展，體驗DIY原住民的綁綁豬吊飾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右一）日前參觀農村再生成果展，體驗DIY原住民的綁綁豬吊飾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在嘉義市快意森活村T24長官舍舉辦農村再生成果展，縣長翁章梁（右二）、議員陳文忠（左二）、農業處長許彰敏（左一）前往參觀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在嘉義市快意森活村T24長官舍舉辦農村再生成果展，縣長翁章梁（右二）、議員陳文忠（左二）、農業處長許彰敏（左一）前往參觀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 農村再生 DIY

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