女童軍送善款還贈麵包 慢飛天使溫馨歌舞回報

雲林縣女童軍會發起送愛飛揚，多位女童軍代表昨天把義賣所得13萬元捐給雲林華啟能中心，此外也捐贈了小學生親手製作的愛心麵包，雲林縣長張麗善以也曾是女童軍過來人身分，和大家分享愛心故事，慢飛天使也表演歌舞回報，場面溫馨。

雲林縣長張麗善、雲林縣女童軍會理事長黃玉霜、教育處長邱孝文、新聞處長廖淑玲、斗六鎮東國小校長蔡淑玲、卡爾蕎幼兒園長廖文秀等人共同見證愛心行動。

雲林縣女童軍會從今年4月起至5月，號召縣內高中以下各級學校及幼兒園響應蛋糕義賣，發揮女童軍日行一善的精神，將義賣所得13萬元全數捐贈華聖啟能發展中心，這筆善款匯集各校的愛心，意義深遠。

除義賣款捐贈，女童軍更帶來由鎮東國小麵食中心學生製作的蛋糕麵包，華聖啟能中心主任劉振旺感謝女童軍也能關懷慢飛天使，童軍理事長黃玉霜及幾位童軍代表也說，看到慢飛天使表演，很感動，真希望義賣更多來幫助讓慢飛天使飛揚快樂。