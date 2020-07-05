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白沙屯媽祖徒步進香 北港8日起一連兩天有交管

中央社 / 雲林縣5日電

白沙屯媽祖鑾轎將在7月8日上午抵達雲林北港，預估會湧入7萬人，為防止交通打結，北港警分局8、9日將在白沙屯媽祖經過的路線及北港朝天宮四周，實施交管，請民眾配合通行。

雲林縣北港警分局長王立德指出，苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖徒步進香信徒多達5萬人以上，加上途中加入的信眾，預計到達北港鎮可能突破7萬人，鑾轎所經沿線道路交通恐會壅塞，將實施交通管制。

管制時間為8日凌晨5時至晚間6時、9日凌晨5時至中午12時止，管制路段包括北港朝天宮及北港警分局北辰派出所周邊道路，台19線北港鎮溝皂牌樓至北辰派出所路段，南下外側車道劃定為行人徒步區。

王立德表示，8、9兩日進入北港的道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示，並配合繞道行駛。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 港警

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