北外環道施工 國1台南系統至永康連三晚封閉
配合台南都會區北外環道路第3期新建工程，明天起至8日共3天，每天晚上10時至隔天上午6時，國道1號台南系統交流道至永康交流道雙向車道全線封閉，警方將加強交通疏導。
台南市警局永康分局今天發布新聞稿指出，配合台南都會區北外環道路第3期新建工程鋼箱型梁吊裝作業工程，將於明天起至8日的每天晚上10時至隔天上午6時，全線封閉國道1號台南系統交流道至永康交流道南下、北上路段。警方將針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控。
永康警分局指出，交通管制期間勢必影響原有車流正常運轉，因此車輛行經管制區應減速慢行，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警或義交指揮循序行進。另外，也呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空。
永康警分局建議，改道路線為北上於永康交流道下匝道→台1線東行→新港社大道→國8新巿交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行；南下由國1台南系統交流道接國8東行線→新巿交流道南科連絡道→新港社大道→台1線→國1永康交流道上匝道南行。
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