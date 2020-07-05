回來了！麻豆戲院歇業兩個多月 本月15日重新開張

台南麻豆戲院日前因新冠肺炎疫情歇業2個多月，在地方多次詢問，業者確定本月15日重新開張，希望因應暑假旺季，站穩經營腳步。

疫情衝擊，屬封閉式空間的戲院因顧客擔心感染不敢進戲院看電影，業者遭受重創，麻豆戲院今年4月19日也在臉書粉絲團公告將先行歇業兩個月，後續再看疫情因應。上月下旬不見業者更新官網，許多鄉親都擔心會不會老闆不做了？更有人在地方社團或透過line群組轉傳訊息。

「戲院回來了！」在鄉親們持續關切，業者評估後已經在本月1日臉書粉絲團公告，確定本月15日重新營業，歡迎鄉親舊雨新知光顧戲院。許多人笑說，心中的大石頭終於落下，也有返鄉的大學生說，這樣暑假才不會那樣無聊。

麻豆戲院今天並未開張，業者手機也不通，戲院樓下多家麵攤說，戲院確定要重新開業，老闆也在準備，未來戲院營業後，附近會較有人氣，麵攤生意也會好些。

家住西港區的劉先生是麻豆戲院老顧客，他說，麻豆戲院是台南溪北唯一一間戲院，雖然設備沒有市區戲院豪華，但價格較平實，原來還在擔心以後要看電影，可能都得往市區跑了，還好戲院能繼續經營下去，也希望老闆能堅持下去，希望鄉親們用新台幣力挺這類小型獨立戲院。