快訊

新北宜蘭大雷雨即時訊息 還有十縣市大雨特報

指考最後一科考完了！ 考生開心喊：公民超簡單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動大嘉義文化觀光 故宮南院嘉義縣市府簽訂合作書

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）、國立故宮博物院長吳密察（右二）、嘉義市長黃敏惠（右一）進行「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作啟動儀式。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、國立故宮博物院長吳密察（右二）、嘉義市長黃敏惠（右一）進行「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作啟動儀式。記者陳玫伶／攝影

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，今天上午舉辦「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫記者會，未來將運用故宮資源，結合嘉義縣市特色及產業，推動在文化教育、交通串聯及觀光振興，深耕大嘉義文化觀光。

國立故宮博物院長吳密察表示，去年故宮北院入院人數為383萬人，其中國人只占74萬人，表示北院多為外國遊客，南院104萬參觀人數中則有99%都是國人，今年受新冠肺炎疫情影響，國內旅遊推動下，南院人數可能會遠遠高於北院，大家可期待南北易位。

嘉義縣長翁章梁表示，故宮南院可提高嘉義縣是小孩的文化水平，推動親子旅遊，嘉義縣市都會得利，故宮已經看到了嘉義人的需要，謝謝吳密察推動親子旅遊和百萬學子遊故宮，滿足嘉義人的期待，也期待故宮南院能像阿里山，扮演強勢景點帶動周邊弱勢景點的角色，讓海區大繁榮，大發展。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義縣市本就是一家人，有深度、慢遊的旅遊特色，而故宮南院是嘉義的寶，與學校、社區合作，可讓文化教育更扎根，黃敏惠建議，遊客可帶著家族、親子到嘉義旅遊，並多住幾天、到周邊鄉鎮逛逛等。

故宮南院表示，即日起至8月31日遊客持嘉義縣市旅宿業者住宿證明，可換南院免費參觀券，南院也與縣市政府深度合作，舉辦「百萬學子悠遊博物館」專案，邀學子參觀故宮南院，並加碼推出「故宮進校園」，把故宮展覽送進嘉義國中小學校園，讓孩子們先體驗、再到博物館探索。

交通串聯部分，將與嘉義縣市政府合作，推動連結故宮、高鐵嘉義站和嘉義火車站等交通樞紐公車，並延伸至嘉義熱門文化景點，嘉義縣公車「7329高鐵-阿里山」路線今年也將增開故宮南院停靠站，強化旅遊動線，共同擴展觀光振興、文化教育及交通串連。

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，今天上午舉辦「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫記者會。記者陳玫伶／攝影
國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，今天上午舉辦「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫記者會。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、國立故宮博物院長吳密察（右二）、嘉義市長黃敏惠（右三）、市議員陳家平（左三）、戴寧（右一）、縣議員陳文忠（左一）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）、國立故宮博物院長吳密察（右二）、嘉義市長黃敏惠（右三）、市議員陳家平（左三）、戴寧（右一）、縣議員陳文忠（左一）合影。記者陳玫伶／攝影

故宮南院

延伸閱讀

回到17歲 黃敏惠邀侯友宜憶「嘉」鄉味

「嘉中」侯友宜「宏仁」黃敏惠穿制服重返17歲推觀光

嘉市升格38年 預算3億變146億

故宮兒藝中心重新開張 吳密察：故宮遊客結構必須調整

相關新聞

獨／已申請文化部經費 台南市要有自己的歷史博物館了

台南市是台灣發展最早的城市，但目前並沒有自己的歷史博物館，市府文化局表示，已向文化部申請到經費，將把現有的鄭成功文物館「...

回來了！麻豆戲院歇業兩個多月 本月15日重新開張

台南麻豆戲院日前因新冠肺炎疫情歇業2個多月，在地方多次詢問，業者確定本月15日重新開張，希望因應暑假旺季，站穩經營腳步。

嘉義市首間長照服務的合作社 提供長照與居家醫療諮詢

嘉義市今天成立第一間提供長照服務的合作社「樂善照顧服務勞動合作社」，以「在宅醫療」出發，提供社區居民「長照照顧」與「居家...

推動大嘉義文化觀光 故宮南院嘉義縣市府簽訂合作書

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，今天上午舉辦「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫記者會，未來將運用故宮資源，結合嘉義縣市特色及...

北外環施工 明連3夜台南系統至永康交流道全線封閉

配合「台南都會區北外環道路第3期新建工程」，施工單位明（6）日起至8日，連續3天每晚深夜10點至翌日6時止，全線封閉國一...

白沙屯「粉紅超跑」7月8日到雲林 北港實施交通管制

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今年約有5.5萬名信徒跟隨媽祖鑾轎「粉紅超跑」...

遠嫁異鄉生活不易 張麗善讚新住民媽媽像「日頭花」

五月溫馨母親節雖已過了，但對母親的敬愛是無時無刻，雲林縣政府今天上午在虎尾鎮舉辦新住民模範母親表揚大會，雲林縣長張麗善親...

影／推台南芒果節 黃偉哲搞笑示範芒果冰報復性吃法

台南市芒果進入銷售旺季，市長黃偉哲上午表示，目前已採收3成，外銷比去年成長14%，拍賣價格比去年高約22%，芒果品質相當...

嘉義縣農業轉型 他推廣友善種植印加果

嘉義縣印加果生產合作社理事主席許有諒多年前因癌症接觸印加果，自此開始嘗試種植，並到各地為農業轉型農民授課，宣傳以不使用農...

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

依照傳統習俗，新娘出嫁、離開娘家時要丟扇子，但昨天出嫁的新娘吳詩于，坐上禮車離家時卻從車上丟下一箱「電扇」給娘家，這瞬間...

魚蝦棚下生長 蚵棚變人工魚礁

台南市安南區鹿耳門溪的蚵棚，有如人工魚礁，吸引大量魚蝦在棚下生長，也引來釣客來此垂釣。漁民表示，每到養蚵季節，外海數千蚵...

台南鹿耳門溪出海口 年年淤積

台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，雖每年清淤，仍影響養蚵漁民進出，為有效改善淤積問題，台南市府水利局連續3年監控與評估，計畫...

熱門新聞

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

宜蘭首位 員山鄉中華村長許正東罷免案同意票數過門檻

白沙屯媽祖凌晨起駕進香 數萬信眾緊跟粉紅超跑

宜蘭中華村長罷免案 同意票數通過門檻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。