推動大嘉義文化觀光 故宮南院嘉義縣市府簽訂合作書

國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，今天上午舉辦「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫記者會，未來將運用故宮資源，結合嘉義縣市特色及產業，推動在文化教育、交通串聯及觀光振興，深耕大嘉義文化觀光。

國立故宮博物院長吳密察表示，去年故宮北院入院人數為383萬人，其中國人只占74萬人，表示北院多為外國遊客，南院104萬參觀人數中則有99%都是國人，今年受新冠肺炎疫情影響，國內旅遊推動下，南院人數可能會遠遠高於北院，大家可期待南北易位。

嘉義縣長翁章梁表示，故宮南院可提高嘉義縣是小孩的文化水平，推動親子旅遊，嘉義縣市都會得利，故宮已經看到了嘉義人的需要，謝謝吳密察推動親子旅遊和百萬學子遊故宮，滿足嘉義人的期待，也期待故宮南院能像阿里山，扮演強勢景點帶動周邊弱勢景點的角色，讓海區大繁榮，大發展。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義縣市本就是一家人，有深度、慢遊的旅遊特色，而故宮南院是嘉義的寶，與學校、社區合作，可讓文化教育更扎根，黃敏惠建議，遊客可帶著家族、親子到嘉義旅遊，並多住幾天、到周邊鄉鎮逛逛等。

故宮南院表示，即日起至8月31日遊客持嘉義縣市旅宿業者住宿證明，可換南院免費參觀券，南院也與縣市政府深度合作，舉辦「百萬學子悠遊博物館」專案，邀學子參觀故宮南院，並加碼推出「故宮進校園」，把故宮展覽送進嘉義國中小學校園，讓孩子們先體驗、再到博物館探索。