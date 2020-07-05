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白沙屯「粉紅超跑」7月8日到雲林 北港實施交通管制

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
搶攻白沙屯媽祖進香到北港朝天宮商機，雲林縣文化觀光處力推國旅自由行補助活動，歡迎信徒「住雲林抽汽車」，隨香順遊雲林景點。圖／雲林縣文化觀光處提供
搶攻白沙屯媽祖進香到北港朝天宮商機，雲林縣文化觀光處力推國旅自由行補助活動，歡迎信徒「住雲林抽汽車」，隨香順遊雲林景點。圖／雲林縣文化觀光處提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今年約有5.5萬名信徒跟隨媽祖鑾轎「粉紅超跑」到雲林，將於7月8日上午抵達北港。北港朝天宮除已將食宿、祭典等相關事宜準備妥當，配合防疫新生活運動，仍加強宣導信徒戴口罩、保持社交距離。北港警分局也將於7月8日、9日上午5時至12時實施朝天宮、北辰派出所等周邊路段交通管制。

白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨2時15分起駕出發，報名約5.5萬名信眾跟隨媽祖鑾轎啟程，展開9天8夜的徒步進香行程。北港警分局長王立德指出，預估到達北港鎮的信眾可能突破7萬人，因此警方將在7月8日、9日上午5時至12時，針對朝天宮周邊的大同路、防汛道路、東引道、文仁路，及北辰派出所周邊，雲168縣道、公園路、文仁路、雲162縣道等路段實施彈性交通管制。

王立德表示，鑾轎進駐前管制區共畫定以下區域，包括台19線溝皂牌樓至北辰派出所前南下外側車道，畫定為行人徒步區。北辰派出所前、華勝路、公園路口279巷、文仁路口封閉北上車道；新德路口、新南路禁止車輛往華勝路方向行駛，請駕駛人事先規畫行車路線，或下載「警政服務」APP掌握即時交通資訊。

為搶攻白沙屯媽祖進香商機，雲林縣文化觀光處也趁勢主打國旅自由行補助活動，歡迎信徒「住雲林抽汽車」，還可享優惠抽大獎，成為全亞洲首座太陽能農場、古坑咖啡園或東勢胡蘿蔔契作園主人，體驗雲林深度旅遊樂趣。至雲林良品人氣商家幸福翔綺西螺麻糬大王消費滿額，可參加抽賓士車活動。

文觀處長陳璧君表示，北港除有豐厚人文歷史、工藝產業、百年藝陣等特色文化，更有鴨肉飯、煎盤粿、麵線糊、圓仔湯、大餅等必吃銅板美食小吃。另外，在地特色景點國定古蹟北港朝天宮、武德宮、義民廟、北港工藝坊與北港甕牆、北港老街巷弄、水道頭文化園區，也是暢遊的好去處，民眾可上網至「雲林文化旅遊網」查詢相關旅遊資訊，依喜好自由配遊程，跟著粉紅超跑認識雲林之美。

白沙屯媽祖預計7月8日上午抵達雲林北港，北港警分局將針對台19線、朝天宮及北辰派出所等周邊路段實施交通管制。記者陳苡葳／翻攝
白沙屯媽祖預計7月8日上午抵達雲林北港，北港警分局將針對台19線、朝天宮及北辰派出所等周邊路段實施交通管制。記者陳苡葳／翻攝

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