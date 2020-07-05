白沙屯「粉紅超跑」7月8日到雲林 北港實施交通管制

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，今年約有5.5萬名信徒跟隨媽祖鑾轎「粉紅超跑」到雲林，將於7月8日上午抵達北港。北港朝天宮除已將食宿、祭典等相關事宜準備妥當，配合防疫新生活運動，仍加強宣導信徒戴口罩、保持社交距離。北港警分局也將於7月8日、9日上午5時至12時實施朝天宮、北辰派出所等周邊路段交通管制。

白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨2時15分起駕出發，報名約5.5萬名信眾跟隨媽祖鑾轎啟程，展開9天8夜的徒步進香行程。北港警分局長王立德指出，預估到達北港鎮的信眾可能突破7萬人，因此警方將在7月8日、9日上午5時至12時，針對朝天宮周邊的大同路、防汛道路、東引道、文仁路，及北辰派出所周邊，雲168縣道、公園路、文仁路、雲162縣道等路段實施彈性交通管制。

王立德表示，鑾轎進駐前管制區共畫定以下區域，包括台19線溝皂牌樓至北辰派出所前南下外側車道，畫定為行人徒步區。北辰派出所前、華勝路、公園路口279巷、文仁路口封閉北上車道；新德路口、新南路禁止車輛往華勝路方向行駛，請駕駛人事先規畫行車路線，或下載「警政服務」APP掌握即時交通資訊。

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