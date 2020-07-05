北外環施工 明連3夜台南系統至永康交流道全線封閉

配合「台南都會區北外環道路第3期新建工程」，施工單位明（6）日起至8日，連續3天每晚深夜10點至翌日6時止，全線封閉國一台南系統交流道至永康交流道南北雙向車道，警方再度提醒，籲請用路人配合改道。

永康警分局今天表示，已規劃勤務於交通管制期間，針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控，提醒民眾交通管制期間，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警或義交指揮手勢循序行進。

另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空。警方也將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

警方也提供建議改道路線如下：

（一）北上：國1永康交流道→台1線東行→新港社大道→國8新巿

交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行。

（二）南下：國1南行→台南系統交流道→國8東行線→新巿交流道