北外環施工 明連3夜台南系統至永康交流道全線封閉

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北外環施工 明連3夜台南系統至永康交流道全線封閉
配合「台南都會區北外環道路第3期新建工程」，施工單位明（6）日起至8日，連續3天每晚深夜10點至翌日6時止，全線封閉國一台南系統交流道至永康交流道南北雙向車道，警方再度提醒，籲請用路人配合改道。
永康警分局今天表示，已規劃勤務於交通管制期間，針對永康交流道及改道路線沿線加強交通疏導與路況監控，提醒民眾交通管制期間，依施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，配合員警或義交指揮手勢循序行進。
另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空。警方也將主動連線警察廣播電台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。
警方也提供建議改道路線如下：
（一）北上：國1永康交流道→台1線東行→新港社大道→國8新巿
交流道→台南系統交流道北上匝道國1北行。
（二）南下：國1南行→台南系統交流道→國8東行線→新巿交流道
南科連絡道→新港社大道→台1線道→國1永康交流道南行。
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