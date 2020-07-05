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遠嫁異鄉生活不易 張麗善讚新住民媽媽像「日頭花」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣今年度的模範新住民母親表揚，因受疫情影響延後舉辦，如今疫情逐漸緩和，縣長張麗善（左）親自頒獎，向新住民朋友致上感謝心意。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年度的模範新住民母親表揚，因受疫情影響延後舉辦，如今疫情逐漸緩和，縣長張麗善（左）親自頒獎，向新住民朋友致上感謝心意。記者陳苡葳／攝影

五月溫馨母親節雖已過了，但對母親的敬愛是無時無刻，雲林縣政府今天上午在虎尾鎮舉辦新住民模範母親表揚大會，雲林縣長張麗善親往祝福32位遠度重洋來台的新住民媽媽，並為每位媽媽別上「日頭花」，象徵她們為雲林，為家庭付出的熱情與心力，有如太陽花般綻放美麗。

今年度的表揚大會，因受疫情影響延後舉辦，如今疫情逐漸緩和，縣長張麗善希望親自頒獎，向新住民朋友致上感謝心意。雲林縣新住民人口有1萬6千多人，他們從各國移居到台灣生活，初來乍到需要克服語言、文化及生活習慣等挑戰，內心境遇一定非常辛苦，張麗善說，看見她們在雲林落地生根，努力不懈地生活，使她感性地說「您們來到台灣不會孤單、不會寂寞，我們就向日頭花一樣，熱情守候著您們，願您們繼續綻放熱情光芒！」

自越南嫁來台灣23年的黃氏少，當年一見鍾情到越南旅遊的丈夫，兩人跨越文化、語言隔閡成家，並在土庫鎮上經營傳統麵店。不料先生3年前因病過世，留下黃氏少、4名子女及婆婆。黃氏少說，她來台生活多年，最難克服的階段是丈夫過世，「先生對我很好，本來約定一起到老...」黃氏少雖難掩悲痛情緒，但仍說「必須堅強起來！」照顧好家庭。

因為和朋友間的一句玩笑話，「誤打誤撞」從越南嫁來台灣的黎秋娥，曾飽受不被外界看好婚姻的閒言閒語，但她堅定做好自己本分，不理會別人眼光，把婆婆當成自己媽媽孝順，在台灣13年來與婆家相處愉快，更與婆婆在土庫鎮上創業開傳統小吃店，婆媳倆展現好手藝賣碗粿，默契絕佳又深厚的感情羨煞旁人，今天黎秋娥在先生王智顯陪同下一起接受表揚，她也希望用自己的信念影響同鄉姊妹，在異鄉也要過得幸福快樂。

雲林縣長張麗善（左）親自為每位模範新住民媽媽別上「日頭花」，象徵她們為雲林付出的熱情，有如太陽花般綻放美麗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）親自為每位模範新住民媽媽別上「日頭花」，象徵她們為雲林付出的熱情，有如太陽花般綻放美麗。記者陳苡葳／攝影
從越南嫁來台灣13年的黎秋娥（左）與婆婆創業開小吃店，忙碌之餘還會關心同鄉好姊妹黃氏少（右）。記者陳苡葳／攝影
從越南嫁來台灣13年的黎秋娥（左）與婆婆創業開小吃店，忙碌之餘還會關心同鄉好姊妹黃氏少（右）。記者陳苡葳／攝影
長期關心新住民朋友在台生活狀況的雲林縣長張麗善（右2），今天親自表揚32位模範新住民母親。記者陳苡葳／攝影
長期關心新住民朋友在台生活狀況的雲林縣長張麗善（右2），今天親自表揚32位模範新住民母親。記者陳苡葳／攝影

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