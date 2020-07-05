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影／推台南芒果節 黃偉哲搞笑示範芒果冰報復性吃法
台南市芒果進入銷售旺季，市長黃偉哲上午表示，目前已採收3成，外銷比去年成長14%，拍賣價格比去年高約22%，芒果品質相當好，產銷穩定，歡迎消費者多多選購台南各類芒果。
2020台南國際芒果節大內場，今上午在大內青果市場舉行，也是芒果節系列第四場，以「大內料理芒一夏」，推出一系列活動，黃偉哲、立委郭國文、大內區長李賢村、農業局長謝耀清、市議員尤榮智等人出席，黃偉哲等人還現場DIY料理芒果輕食，綜合口袋土司內加上堅果、番茄、酪梨等營養滿滿。
大內區長李賢村說，大內芒果栽種面積約315公頃，今年預估產量達3100公噸，大內因山坡地勢，雨水不易淤積，約有2成多土地為白堊土地，結出來的果實特別香甜結實，產量約516萬台斤，種植品種眾多，舉凡愛文、蘋果文、金煌、玉文、土芒果、海頓等品種，可說應有盡有，香氣也特別濃郁。
他指出，大內區公所特別製作「大內好芒」吸引網美打卡點，且呼應今年大內區芒果豐收，活動也將大內區農業及觀光做一個創新的結合，聯合大內區在地農產企業「蘭花生技館」以及市府「山博行假日公車」路線一同推廣大內區特色小旅行。
農業局長謝耀清進一步指出，台南市芒果迄今採收3成左右，外銷方面，截至6月30日為止，全國外銷總量為5011公噸，較 去年同期 4210 公噸成長了約 19%，可預期今年芒果外銷應可超越去年水準，更創新高。
而在內銷(批發價)，最近(上月18至7月1日)愛文芒果在主要消費地(台北一 市、二市)每公斤批發價格為 52.1 元，較去年同期增加 22.6%，預期今年芒果價格穩定，農民應會有不錯獲利。
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