快訊

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

【發燒人物】保守性格難展魄力 越級打怪江主席被打回原形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／推台南芒果節 黃偉哲搞笑示範芒果冰報復性吃法

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
黃偉哲搞笑示範芒果冰報復性吃法。記者謝進盛／攝影
黃偉哲搞笑示範芒果冰報復性吃法。記者謝進盛／攝影

台南市芒果進入銷售旺季，市長黃偉哲上午表示，目前已採收3成，外銷比去年成長14%，拍賣價格比去年高約22%，芒果品質相當好，產銷穩定，歡迎消費者多多選購台南各類芒果。

2020台南國際芒果節大內場，今上午在大內青果市場舉行，也是芒果節系列第四場，以「大內料理芒一夏」，推出一系列活動，黃偉哲、立委郭國文、大內區長李賢村、農業局長謝耀清、市議員尤榮智等人出席，黃偉哲等人還現場DIY料理芒果輕食，綜合口袋土司內加上堅果、番茄、酪梨等營養滿滿。

大內區長李賢村說，大內芒果栽種面積約315公頃，今年預估產量達3100公噸，大內因山坡地勢，雨水不易淤積，約有2成多土地為白堊土地，結出來的果實特別香甜結實，產量約516萬台斤，種植品種眾多，舉凡愛文、蘋果文、金煌、玉文、土芒果、海頓等品種，可說應有盡有，香氣也特別濃郁。

他指出，大內區公所特別製作「大內好芒」吸引網美打卡點，且呼應今年大內區芒果豐收，活動也將大內區農業及觀光做一個創新的結合，聯合大內區在地農產企業「蘭花生技館」以及市府「山博行假日公車」路線一同推廣大內區特色小旅行。

農業局長謝耀清進一步指出，台南市芒果迄今採收3成左右，外銷方面，截至6月30日為止，全國外銷總量為5011公噸，較 去年同期 4210 公噸成長了約 19%，可預期今年芒果外銷應可超越去年水準，更創新高。

而在內銷(批發價)，最近(上月18至7月1日)愛文芒果在主要消費地(台北一 市、二市)每公斤批發價格為 52.1 元，較去年同期增加 22.6%，預期今年芒果價格穩定，農民應會有不錯獲利。

台南市長黃偉哲當起叫賣哥，大力促銷大內芒果。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲當起叫賣哥，大力促銷大內芒果。記者謝進盛／攝影
台南國際芒果節大內場上午登場。記者謝進盛／攝影
台南國際芒果節大內場上午登場。記者謝進盛／攝影
大內青果市場因芒果節出現難得人潮。記者謝進盛／攝影
大內青果市場因芒果節出現難得人潮。記者謝進盛／攝影
台南國際芒果節大內場上午登場。記者謝進盛／攝影
台南國際芒果節大內場上午登場。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲當起叫賣哥，大力促銷大內芒果。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲當起叫賣哥，大力促銷大內芒果。記者謝進盛／攝影

延伸閱讀

「英雄麵」夯 創600萬業績

疫情意外曝紅！「英雄麵」創造6百萬業績申請商標專利

美國日國慶活動在台南 賴清德盼台美兩國邦誼越來越好

影／「萬安43號」演習14日登場 黃偉哲與黑琵哥逗趣宣導

相關新聞

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

依照傳統習俗，新娘出嫁、離開娘家時要丟扇子，但昨天出嫁的新娘吳詩于，坐上禮車離家時卻從車上丟下一箱「電扇」給娘家，這瞬間...

影／推台南芒果節 黃偉哲搞笑示範芒果冰報復性吃法

台南市芒果進入銷售旺季，市長黃偉哲上午表示，目前已採收3成，外銷比去年成長14%，拍賣價格比去年高約22%，芒果品質相當...

嘉義縣農業轉型 他推廣友善種植印加果

嘉義縣印加果生產合作社理事主席許有諒多年前因癌症接觸印加果，自此開始嘗試種植，並到各地為農業轉型農民授課，宣傳以不使用農...

魚蝦棚下生長 蚵棚變人工魚礁

台南市安南區鹿耳門溪的蚵棚，有如人工魚礁，吸引大量魚蝦在棚下生長，也引來釣客來此垂釣。漁民表示，每到養蚵季節，外海數千蚵...

台南鹿耳門溪出海口 年年淤積

台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，雖每年清淤，仍影響養蚵漁民進出，為有效改善淤積問題，台南市府水利局連續3年監控與評估，計畫...

警察故事／從警28年 他用畫筆破刑案

早期在路口監視系統還不發達的時候，警察辦案，多半依賴被害人、目擊者口述歹徒特徵揣摩長相，台南市警二分局巡佐蔣士釗，從警近...

雲林古坑竹筍節 愛吃竹筍正當時

雲林縣古坑鄉竹筍節昨天登場，當地竹筍種植面積3000公頃，其中麻竹筍全台產量最大，今年產量好品質佳，價格維持在每台斤約1...

英雄麵幕後設計 「剛上班4天」

爆紅的「英雄麵」，幕後推手是台南市農產運銷公司新進美編林信宏，他具有成大工業設計所及南台視覺所雙碩士，才上班4天就著手「...

「英雄麵」夯 創600萬業績

疫情意外爆紅的「英雄麵」，已創造近6百萬元業績，且還在熱銷中。台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，市長黃偉哲行銷台南日曬...

觀光深V反彈 台南民宿申設增

後疫情時期，觀光產業看好國內旅遊「深V」反彈，台南市近2個月有20多家民宿提出申設，隨著疫情期間國人旅遊型態改變，郊外景...

疫情意外曝紅！「英雄麵」創造6百萬業績申請商標專利

疫情意外爆紅的「英雄麵」，已創造近6百萬元業績，且還在長銷中。台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，蔡英文總統贈送防疫英雄...

朴子市轉運站啟用首次碰上夜市 警方站崗未違停占車道

全新的嘉義縣朴子市轉運站1日啟用，因上月端午連假啟用前，遭隔壁夜市客人大量車輛占用，讓轉運站淪為停車場，影響提前進駐的嘉...

熱門新聞

脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

西濱公路斷鏈鳳鼻至香山段終獲核定 最快9年完工

宜蘭首位 員山鄉中華村長許正東罷免案同意票數過門檻

他拍到「龜山島戴殼」 網友驚：要噴大雨了！

太魯閣雲霧中山月吊橋暑期試營運 初期採預約導覽開放

白沙屯媽祖凌晨起駕進香 數萬信眾緊跟粉紅超跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。