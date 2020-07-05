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嘉義縣農業轉型 他推廣友善種植印加果
嘉義縣印加果生產合作社理事主席許有諒多年前因癌症接觸印加果，自此開始嘗試種植，並到各地為農業轉型農民授課，宣傳以不使用農藥、殺草劑、化學肥料等，友善種植方式收成品質較好的印加果，許有諒表示，印加果油含有大量Omega-3、6、9，是很好的健康食品。
許有諒表示，印加果適合種植海拔為海拔900公尺以下，為長年生藤蔓型植物，嘉義縣山區許多種植苦瓜、檳榔等農民就因收成不好改種印加果，1顆印加果約可產生5至10公斤的印加果油，農民每天需要定期巡園、收果，曬果、剝殼等，目前的全台種植面積約有900公頃，嘉義縣則有50多公頃。
許有諒表示，他為了健康，投入印加果種植、推廣。印加果被世界列為十大營養食物，主要種植在亞熱帶地區，10年前就曾有人引進台灣，研究指出，印加果油含有大量Omega-3、6、9，許有諒種植的印加果也取得SGS認證、有機生產履歷，並推出冷壓印加果油，也開發出化妝品、印加果油膠囊、洗沐產品等。
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