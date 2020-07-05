脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

依照傳統習俗，新娘出嫁、離開娘家時要丟扇子，但昨天出嫁的新娘吳詩于，坐上禮車離家時卻從車上丟下一箱「電扇」給娘家，這瞬間有趣畫面被攝影師精準拍下，吳詩于還大方和朋友分享「姐丟的不是扇子是電扇，很實用的風扇、可以給娘家媽媽使用」，朋友們看到都笑著稱讚「實在太有創意！」

攝影師蔡睿哲（菜菜大哲）說，日前婚禮儀式討論時，曾聽到吳詩于和新郎王辰豪討論時說，「我的脾氣大、個性強，只丟扇子可能不夠，應該要丟電扇」，大家都笑著支持她，當時還以為開玩笑，沒想到昨天真的看到吳詩于拿一箱電扇上車、離開時拋下，他立即拍下這精采一刻。

蔡睿哲說，從事婚紗攝影10年，曾拍過新娘自認個性很大丟「芭蕉扇」，第一次有新娘丟電扇，真的很特別、很有創意。

嘉義職業媒婆黃淑晴表示，扇子閩南語發音，和「性地（個性、脾氣）的性」諧音，傳統婚禮儀式上，娘家母親會準備2把扇子交給女兒，一把是代表好的個性、一把是換脾氣，當女兒登上花轎（現在是禮車），要將代表壞脾氣的扇子拋下，代表丟棄過去不好的一切，並帶著另一把扇子，象徵好個性到夫家。