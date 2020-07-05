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脾氣夠大！ 新娘出嫁不擲扇 改丟「電扇」給母親

聯合報 / 記者卜敏正李承穎／嘉義市即時報導
新娘吳詩于坐上禮車離家時，從車上丟下一箱「電扇」給娘家母親，這瞬間有趣畫面被攝影師精準拍下。圖／蔡睿哲（菜菜大哲）提供
新娘吳詩于坐上禮車離家時，從車上丟下一箱「電扇」給娘家母親，這瞬間有趣畫面被攝影師精準拍下。圖／蔡睿哲（菜菜大哲）提供

依照傳統習俗，新娘出嫁、離開娘家時要丟扇子，但昨天出嫁的新娘吳詩于，坐上禮車離家時卻從車上丟下一箱「電扇」給娘家，這瞬間有趣畫面被攝影師精準拍下，吳詩于還大方和朋友分享「姐丟的不是扇子是電扇，很實用的風扇、可以給娘家媽媽使用」，朋友們看到都笑著稱讚「實在太有創意！」

攝影師蔡睿哲（菜菜大哲）說，日前婚禮儀式討論時，曾聽到吳詩于和新郎王辰豪討論時說，「我的脾氣大、個性強，只丟扇子可能不夠，應該要丟電扇」，大家都笑著支持她，當時還以為開玩笑，沒想到昨天真的看到吳詩于拿一箱電扇上車、離開時拋下，他立即拍下這精采一刻。

蔡睿哲說，從事婚紗攝影10年，曾拍過新娘自認個性很大丟「芭蕉扇」，第一次有新娘丟電扇，真的很特別、很有創意。

嘉義職業媒婆黃淑晴表示，扇子閩南語發音，和「性地（個性、脾氣）的性」諧音，傳統婚禮儀式上，娘家母親會準備2把扇子交給女兒，一把是代表好的個性、一把是換脾氣，當女兒登上花轎（現在是禮車），要將代表壞脾氣的扇子拋下，代表丟棄過去不好的一切，並帶著另一把扇子，象徵好個性到夫家。

黃淑晴笑著說，時代進步了，婚嫁新娘丟扇子習俗仍然沒變，部分婚禮會簡化到只準備一把扇子，禮車離開時拋下，第一次聽說丟「電扇」，只能說現在的年輕人「真的太有創意了！」

吳詩于大方和朋友分享「姐丟的不是扇子是電扇，很實用的風扇、可以給娘家媽媽使用」，朋友們看到都笑著稱讚「太有創意！」記者卜敏正／翻攝
吳詩于大方和朋友分享「姐丟的不是扇子是電扇，很實用的風扇、可以給娘家媽媽使用」，朋友們看到都笑著稱讚「太有創意！」記者卜敏正／翻攝

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