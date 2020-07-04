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朴子市轉運站啟用首次碰上夜市 警方站崗未違停占車道

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
朴子市轉運站啟用首次碰上夜市，警方站崗未出現違停占車道車位。記者魯 永明／攝影
朴子市轉運站啟用首次碰上夜市，警方站崗未出現違停占車道車位。記者魯 永明／攝影

全新的嘉義縣朴子市轉運站1日啟用，因上月端午連假啟用前，遭隔壁夜市客人大量車輛占用，讓轉運站淪為停車場，影響提前進駐的嘉義客運BRT公車安全，因此，今晚夜市營業，碰上轉運站正式啟用，周邊放置大量三角錐，禁止停車，朴子警分局出動員警， 與夜市管理單位鎮安宮義警共同執勤站崗，交通秩序良好，未再出現違停占車道車位情形。

朴子轉運站是海區7鄉鎮市居民重要大眾運輸樞紐，轉運站毗鄰夜市，端節連假車位及車道，遭攤商及逛夜市客人車子占用，淪為停車場，市民直呼誇張，嘉義客運等公車業者擔心危害交通安全。

縣府建設處長林聰利指派承辦人員，日前針對轉運站車位車道遭占用違停情形，會同警方會勘，畫設禁止停車標線標誌及告示牌，請警方配合加強取締，不容再有違停情形發生；警方說，禁止停車路段將開單告發。

晚間轉運站啟用首次碰上夜市營業，四維路上轉運站車道，佈置成排大量三角錐，禁止車輛進入停車，朴子派出所員警與夜市管理單位鎮安宮義警，在轉運站與夜市交岔路口要道站崗、巡邏，未再出現違規停車。

大批逛夜市民眾將車輛停放夜市周邊道路兩旁；臉書社群「幸福朴子人」版主、文化里長楊石旭，到轉運站及夜市直播，發現交通秩序良好，未出現違停占用車位車道，感到欣慰；警方說，未開出車輛違停罰單。

朴子市轉運站啟用首次碰上夜市，員警騎機車巡邏，取締違停占車位車道。記者魯 永明／攝影
朴子市轉運站啟用首次碰上夜市，員警騎機車巡邏，取締違停占車位車道。記者魯 永明／攝影
朴子市轉運站啟用首次碰上夜市，四維路上轉運站車道，佈置成排大量三角錐，禁止車輛進入停車。記者魯 永明／攝影
朴子市轉運站啟用首次碰上夜市，四維路上轉運站車道，佈置成排大量三角錐，禁止車輛進入停車。記者魯 永明／攝影

夜市 違停 朴子

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