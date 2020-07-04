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嘉義優鮮農特產品華山文創園區開店 翁章梁行銷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店。圖／縣府提供

中央振興三倍券即將發放，搶後疫情時代商機，嘉義縣政府從1日至26日，在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，縣長翁章梁下午帶隊北上，與立委陳明文等來賓共同主持開幕，行銷開賣，吸引大批民眾逛店品嘗選購。

翁章梁、立委陳明文、華山園區負責人台灣文創發展公司董事長王榮文、嘉縣農會總幹事黃貞瑜及各鄉鎮市農會總幹事共同主持開幕，首場講座梅山鄉農會總幹事黃世裕帶民眾品味阿里山高山茶。

走進限定店玻璃屋小農市集，直接將嘉義特產牛奶鳳梨、有機火龍果等當季新鮮蔬果帶現場，產地直送，新鮮上桌，小農現身說法與遊客動，讓遊客買的放心，吃的安心。　

縣府嚴選阿里山高山茶，優質咖啡豆，搭配地區特色小點心，邀請民眾品嘗絕「嘉」風味，下午縣府推出品嘗美食之旅，安排多場次農產與人文交織知識饗宴「嘉義優鮮職人講堂」。

農業處長許彰敏說，每周職人講座，邀請獲2017、2019年亮點茶莊的FKUO山芙蓉茶業-武建剛、小山霂茗-林仁隧兩位茶道大師，以及榮獲2019年台灣國產精品咖啡豆評鑑特等獎得主、阿里山鄒築園方政倫等專業職人開講。

翁章梁說，嘉義縣不只出好茶，更有多次奪下國際大獎的優質精品咖啡，阿里山高山茶分布梅山、番路、竹崎、阿里山海拔800到1500公尺山區，被稱譽「世界第一等好茶」；咖啡豆品質精良，媲美國際頂級咖啡，讓人難忘，感謝華山文創園區提供這麼好的空間，讓北部都會消費者可以品味嘉義優鮮農產品。

嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，梅山鄉農會總幹事黃世裕（右）帶民眾品味阿里山高山茶。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，梅山鄉農會總幹事黃世裕（右）帶民眾品味阿里山高山茶。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，縣長翁章梁下午帶隊北上，與立委陳明文等來賓共同主持開幕。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，縣長翁章梁下午帶隊北上，與立委陳明文等來賓共同主持開幕。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，縣長翁章梁帶隊北上主持開幕，行銷開賣。圖／縣府提供
嘉義縣政府在台北市華山1914文創園區，設置嘉義優鮮「職人咖啡×世界好茶」期間限定店，縣長翁章梁帶隊北上主持開幕，行銷開賣。圖／縣府提供

嘉義 咖啡 阿里山

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