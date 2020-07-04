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影／「萬安43號」演習14日登場 黃偉哲與黑琵哥逗趣宣導

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）與「黑琵哥」公仔一起錄製影片宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（右）與「黑琵哥」公仔一起錄製影片宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝

「109年軍民聯合防空(萬安43號)演習」將在7月14日下午1點30分至2點實施，台南市佳里警分局結合轄區七股黑面琵鷺觀光景點的特性，邀請市長黃偉哲同框演出宣導影片，以「黑琵哥遊七股」為主題，透過喜趣對話，宣導演習當天不避難，人、車、燈火不管制，引起熱烈迴響，達到萬安宣傳效果。

佳里分局表示，因應新冠肺炎疫情防疫考量，一年一度「萬安演習」，採全國不分區域同步實施，且不實施人車疏散、緊急避難，僅演練防情傳遞、警報發放，並首度運用空軍「空中威脅告警系統」傳遞演習簡訊至民眾行動電話。提醒民眾當天聽聞警報聲響或接到警報簡訊時，切勿驚慌並保持正常作息。

佳里分局呼籲民眾「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」，演習目的在於培養國人居安思危的意識及熟悉防空防護要領，以降低戰時人員傷亡及財產損失。鑑於之前演習時，有不知情的外籍人士於演習期間，在道路上溜滑板而被開罰制止。市警局特製作中、英、印尼、菲律賓、日本、越南、馬來西亞、韓、泰等9國外語宣導單加強宣導，籲請在臺外籍人士、新住民和外籍勞工也能配合管制。

台南市長黃偉哲（右）與「黑琵哥」公仔一起錄製影片宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（右）與「黑琵哥」公仔一起錄製影片宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（右二）與「黑琵哥」公仔一起錄製影片宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲（右二）與「黑琵哥」公仔一起錄製影片宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里警分局在七股遊客中心宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝
台南市佳里警分局在七股遊客中心宣導萬安43號演習。記者吳淑玲／翻攝

萬安演習 馬來西亞 新冠肺炎

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