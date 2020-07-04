影／專家建議增加老人肌耐力 日照可增設重訓師資設備
中正大學運動競技系教授李淑芳，長期推動老人運動增加肌耐力，強調健康只靠健走不夠，最重要是增加肌肉力，她設計「不老健康操」，用簡易平緩動作、訓練增加肌力，也呼籲加入「重訓」，建議政府在日照機構增加設備、體能教練、訓練員，帶長輩鍛鍊肌力。
「年老最怕跌倒、失智！」李淑芳提醒，運動是預防跌倒、減緩失智藥方，平日良好運動、不僅可鍛鍊肌力，更可訓練增加骨質承受壓力，及不慎跌倒時反應力，跌倒時讓身體本能做反應、保護，避免受傷、骨折。
李淑芳說，像她常帶銀髮長輩做的「防跌健康操」，著重下半身大小腿肌肉群，增加長者肌耐力、關節柔軟度及心肺功能，就是預防減少跌倒及傷害。
她說，過去設計「不老健康操」，教導中、老年人透過有氧運動追求健康，該健康操輕鬆簡單，跟著做、多次練習「身體變健康」後，建議可增加重訓提升肌耐力。
李淑芳指出，因應高齡化社會，政府規劃長照、日照中心，更應該提撥經費在機構增設重訓設備、增聘體能教練，透過專人指導、訓練，帶領長輩有效刺激肌肉、骨質和神經系統，透過「重訓」增加肌力、抵抗退化，這是面對高齡化社會的重要觀念。
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