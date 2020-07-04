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台南區公所籲各界參與議題預算提案 獲選提案有6萬預算

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市仁德區公所籲各界參與議題預算提案，今辦說明會。圖／仁德區公所提供
台南市仁德區公所籲各界參與議題預算提案，今辦說明會。圖／仁德區公所提供

台南市仁德區公所今天「藝起想想‧仁德共好」參與式預算活動說明會，邀請民眾為仁德區的人文議題提供意見，報名參加住民大會「提案」並經全民票選「獲選」，將獲得6萬元執行經費，吸引寺廟團體、在地社區、眷村原住民及新住民出席聽取說明。

「藝起想想 仁德共好」活動規畫3階段，7月先舉行「提案說明會」及「住民提案大會」和「審議工作坊」；接著8月有「方案宣傳」和熱鬧的「全民票選」；最後9月至10月「方案執行」。

區公所表示，說明會是以當面說明來增加民眾了解參與式預算，並鼓勵參與。公所人文課解說計畫內容及提案規則與期程，讓民眾了解「公民審議及參與式預算的核心價值」，增進民眾對參與式預算了解。

公所預計將辦兩場「住民大會」，邀請民眾提出想法討論並進行初選，將產生6個提案，最後交付全民票選出2案，每案可獲得6萬元補助。

公所表示，年滿16歲且設籍、就學、就業或居住仁德區的鄉親皆可參加，提案內容含括仁德區社造、文化、觀光、體育等任一人文議題皆可。採事先報名，為讓討論更豐富，參加者將被隨機分組。參加者都有小禮物及餐點，歡迎大家帶想法前來討論，有機會得到6萬元來實現好點子。

區長黃素美說，希望藉參與式預算活動，提升民眾公共事務主動關心與投入，「透過民主審議方式，追求共好的討論來凝聚地方共識，落實人民做主、文化平權由下到上的精神」，過程中培養民眾對在地認同感，共同建構友善里鄰幸福社區，希望更多鄉親共襄盛舉，展現仁德區公民意識參與能量與熱情，讓仁德變得更好。「住民大會」首場18日吸下午兩點在公所三樓會議室舉行，報名網址：https://tinyurl.com/ycedkvbr

原住民 眷村

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