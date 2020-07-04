台南畫世代動畫影展 台南藝術大學抱走30萬元首獎

台南市政府新聞及國際關係處舉辦「台南畫世代動畫影展學生徵件」，經過20組入圍團隊角逐，最後由台南藝術大學創作的「西瓜肚仔」抱得30萬元首獎，今天由副市長許育典頒獎。

新聞處指出，去年6月開放投件，號召全國大專院校以上學生組隊參加，共有18所學校逾百件企畫投件，經過1月初審的企畫與簡報審查後，從中選出20組入圍，歷經4個月的創作，於5月進行作品決審，脫穎而出的團隊角逐前三名依序為30萬元、20萬元、15萬元，與4名佳作各5萬元的獎金，以及最佳角色、美術、劇情、技術等4項各2萬5千元的特別獎金。

此次脫穎而出的團隊，由台南藝術大學作品「西瓜肚仔」獲得首獎，第二名為台灣藝術大學作品「偷懶一下」，第三名由台中科技大學作品「夕遊」。佳作得獎4組，分別是台南應用科技大學作品「府生若夢」、南台科技大學作品「海之憶」、崑山科技大學作品「妖鯨王國姓」，與台中科技大學作品「江江江江」；特別獎方面，「最佳角色」、「最佳美術」與「最佳技術」獎項由南台科技大學獲得，作品分別是「府城爭霸」、「線」、「願Hope」，最佳劇情獎項由台南應用科技大學獲得，作品為「府生若夢」。

許育典表示，市長黃偉哲一直以來希望將台南建構為幸福城市，而幸福城市的建構需要年輕世代的積極投入，為此也期許這徵件活動能作為年輕人與城市對話的舞台，呈現更多對城市的觀察與未來的想像。

新聞處副處長林見賢表示，影展活動也徵選了國內外優質的動畫作品共12支，將於7月展開巡迴影展，其中7月12日將在台南市37個公共圖書館舉辦聯播。