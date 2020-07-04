快訊

A330落地驚魂 4分38秒「華航駕駛與塔台對話」全曝光

日本九州豪雨釀災 安倍急派萬人規模自衛隊救災

台南畫世代動畫影展 台南藝術大學抱走30萬元首獎

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市新聞處舉辦「台南畫世代動畫影展學生徵件」，由台南藝術大學創作的「西瓜肚仔」抱得30萬元首獎。圖／台南市新聞處提供
台南市新聞處舉辦「台南畫世代動畫影展學生徵件」，由台南藝術大學創作的「西瓜肚仔」抱得30萬元首獎。圖／台南市新聞處提供

台南市政府新聞及國際關係處舉辦「台南畫世代動畫影展學生徵件」，經過20組入圍團隊角逐，最後由台南藝術大學創作的「西瓜肚仔」抱得30萬元首獎，今天由副市長許育典頒獎。

新聞處指出，去年6月開放投件，號召全國大專院校以上學生組隊參加，共有18所學校逾百件企畫投件，經過1月初審的企畫與簡報審查後，從中選出20組入圍，歷經4個月的創作，於5月進行作品決審，脫穎而出的團隊角逐前三名依序為30萬元、20萬元、15萬元，與4名佳作各5萬元的獎金，以及最佳角色、美術、劇情、技術等4項各2萬5千元的特別獎金。

此次脫穎而出的團隊，由台南藝術大學作品「西瓜肚仔」獲得首獎，第二名為台灣藝術大學作品「偷懶一下」，第三名由台中科技大學作品「夕遊」。佳作得獎4組，分別是台南應用科技大學作品「府生若夢」、南台科技大學作品「海之憶」、崑山科技大學作品「妖鯨王國姓」，與台中科技大學作品「江江江江」；特別獎方面，「最佳角色」、「最佳美術」與「最佳技術」獎項由南台科技大學獲得，作品分別是「府城爭霸」、「線」、「願Hope」，最佳劇情獎項由台南應用科技大學獲得，作品為「府生若夢」。

許育典表示，市長黃偉哲一直以來希望將台南建構為幸福城市，而幸福城市的建構需要年輕世代的積極投入，為此也期許這徵件活動能作為年輕人與城市對話的舞台，呈現更多對城市的觀察與未來的想像。

新聞處副處長林見賢表示，影展活動也徵選了國內外優質的動畫作品共12支，將於7月展開巡迴影展，其中7月12日將在台南市37個公共圖書館舉辦聯播。

動畫 圖書館 台灣藝術大學

延伸閱讀

「怪胎」揚名義大利 林柏宏心疼謝欣穎受委屈

「頭髮染得五顏六色價值觀有問題」 中國動畫被舉報後停播

七年級台灣女動畫師闖好萊塢 年薪3百萬「女生也能做英雄片」

校園我最棒／楊梅國中動畫 訴說地球汙染

相關新聞

捐血500cc換飯店住宿券！他清晨5點排隊捐血速度創紀錄

承億文旅集團響應嘉義市深聽協會，在嘉義市文化公園路口，號召民眾捐血，凡捐血500毫升即可得雙人住宿券1張，早上9點30分...

出海口淤沙年復一年 鹿耳門溪的悲情

台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，影響蚵農進出，每年清淤，為了有效改善淤積問題，水利局連續3年監控與評估，將在明年提出方案，...

西拉雅大道東西路況天差地遠 有孕婦怕經過「會流產」

台南市西拉雅大道南科園區路段大致平坦，市府管理路段卻崎嶇不平，雨後積水引來民眾尤其機車騎士抱怨連連；顛頗路面更有孕婦直言...

正是吃竹筍大好季節！全台產量最大的古坑麻竹筍上市

雲林縣古坑鄉不只有咖，竹筍也是最大的經濟作物之ㄧ，種植面積3000 公頃以上，其中麻竹筍全台產量最大，用途最廣，是一般家...

台南新化、善化安定台語班結業 父老呼籲落實台語扎根

台南市新化、善化與安定區都開辦台語文化班，今天3班35學員結訓，在善化圖書館舉行「聯合結訓典禮暨台語新書研習會」，3班學...

最美公機關「台南移民署」原預計7月搬遷 將再續租2年

內政部移民署台南市第一服務站位在中西區烏橋公園房舍內，特殊的異國建築物吸引許多遊客前往參觀拍照，號稱是最美的公家機關，原...

農村阿嬤破布子傳統珍饈美味 退休校長再代言網銷熱賣

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，種優質火龍果網銷熱賣，日前臉書發表厝邊阿嬤們手工製作環保...

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

疫情解封，嘉義縣故宮南院為配合安心旅遊啟動，振興觀光，暑假旺季再度推出受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀，以及3D水幕魔...

南方好食尚／兄弟互補 星級飯店手藝帶回鄉

在星級飯店工作經驗豐富的兄弟檔邱建銘和邱建誠，不畏新冠肺炎疫情，攜手在台南市安南區經營開宏中式料理創意快炒，兩人在全台各...

回到17歲 黃敏惠邀侯友宜憶「嘉」鄉味

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「宏仁女中」、「...

雲林農機科技園區 助產業升級

雲林縣政府昨天與工業局簽署將在褒忠鄉共同開發第一座農機科技園區合作案，提供返鄉台商和國內農機產業設廠，帶動國產農機升級，...

拚三倍券商機 台南抽「輕豪宅」

台南市力拚振興三倍券商機，祭出抽獎活動送最大獎是一戶「輕豪宅」，市長黃偉哲昨宣布地點在善化區陽光大道的新成屋，含公設26...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。