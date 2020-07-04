新北旅外同鄉會返鄉捐愛 雲林縣800多戶溫馨受惠
新北市雲林同鄉會及新北市融獻慈善基金會今天抵台西鄉五條港安西府舉辦回饋母縣慈善公益，發送現金和物資給低收入戶，雲林縣長張麗善親往感謝旅北鄉親送愛回饋母縣，場面溫馨。
張麗善說，雲林旅外鄉親最有人情味，在外奮鬥不忘回饋故里，同鄉會慈善公益邁入第4年，到目前已募集超過2千萬元幫助故鄉數千低收入戶，讓鄉親感受溫暖，展現旅外鄉親心繫雲林。
融獻慈善基金會董事長也是台西五條港安西府主任委員林清標也代表感謝各界熱烈捐愛，中華民國雲林同鄉總會長黃銘得、新北市雲林同鄉會理事長林進忠、雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉、中華民國體育運動總會長張朝國及上百旅外鄉親共襄盛舉，場面熱滾滾。
新北雲林同鄉會理事長林進忠表示，同鄉會及融獻慈善基金會自106年起以3年為一期，辦理回饋母縣，共計幫助5186低收入家庭，109年持續凝聚旅外鄉親心力，同時還擴大照顧旅居新北的低收入戶、中低收入戶鄉親。
林進忠說，今年共478人捐獻愛心，回饋台西、四湖、口湖、北港、水林、麥寮及東勢等7鄉鎮中低收入戶及邊緣戶，每戶2000元及生活物資共807戶受惠，總計發放金額為201萬7500元。
有愛的人最幸福，張麗善感謝旅外雲林鄉親的愛心、重情重義在故鄉傳愛送暖，期盼以此拋磚引玉讓更多有愛心的雲林人，以善能量，共同營造雲林成為幸福有愛的城市。
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