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出海口淤沙年復一年 鹿耳門溪的悲情

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹿耳門溪出海口淤積，每年抽沙疏濬。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口淤積，每年抽沙疏濬。記者鄭惠仁／攝影

台南市鹿耳門溪出海口長年淤積，影響蚵農進出，每年清淤，為了有效改善淤積問題，水利局連續3年監控與評估，將在明年提出方案，徹底改善。農業局表示，出海口有上千蚵棚，產值近億，因關係生計，希望能求得雙贏。

四草漁港附近漁民在鹿耳門溪出海口外海，養殖上千蚵棚，但近年來卻因環境變遷等因素，淤積愈來愈嚴重；特別是秋冬季節起，隨著東北季風的吹襲，出海口就淤沙，影響蚵農進出，也危及生計。

台南市農業局為了改善鹿耳門溪出海口淤積問題，從2014年起，每年配合蚵農作業季節疏濬出海口淤沙。但年復一年只是治標，無法根本改善問題。蚵農強烈要求能在出海口設防坡堤或離岸堤等設施，解決淤沙問題。

水利局總工程司王雅禾表示，這是自然現象的漂沙，海岸是平衡的，哪裡有淤沙，就會有地方的海沙流失。鹿耳門溪出海口的淤沙來自北側七股，冬季淤沙最嚴重，到了夏季，隨著潮流、風向改變，有部分淤沙往他處移動，淤積情形就會改善。這裡是感潮帶，這樣的淤積屬於大自然現象。

像七股區外了防止海岸後退，有做海堤，因此出現海堤處會有淤沙，但較遠處則會因沙流失而遭侵蝕。所以，未來施作人工海堤等設施都要審慎評估與規畫。

王雅禾說，為了讓鹿耳門溪出海口淤沙能求得平衡，海委會共補助1400 萬元，從前年起分3年監控，就淤積做整體性的規畫和評估，除了觀察淤積情形，也了解洋流狀況，再決定作為，明年受委託單位就會提出建議案，是要做防坡堤還是離岸堤，再爭取經費來設置。

劉姓蚵農說，每年10月到隔年5月是養殖季，農業局都會先在養殖季開始時先抽砂疏浚，到了3月再抽砂1次，不過，經常計畫趕不上變化，因風向、海流等狀況，也會有抽沙沒多久，又淤積難通行的問題，還是要趕快做海堤，解決淤積問題。

台南市鹿耳門溪出海口淤積，每年都要抽沙疏濬。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門溪出海口淤積，每年都要抽沙疏濬。記者鄭惠仁／攝影

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