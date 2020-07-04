西拉雅大道東西路況天差地遠 有孕婦怕經過「會流產」

台南市西拉雅大道南科園區路段大致平坦，市府管理路段卻崎嶇不平，雨後積水引來民眾尤其機車騎士抱怨連連；顛頗路面更有孕婦直言根本不敢騎車經過「因為怕震到流產」，婦人說，平常騎車經過「跳動路面」沒什麼，但肚子大了不擔心是騙人的。

轄區新市區公所表示，西拉雅大道顛頗路面市府已規畫改善，提報計畫爭取前瞻建設經費補助來更新路面與路基，台一線往西到台19甲線連結南科園區的市管2.6公里路段路面將重鋪，以「刨十鋪十」方式施工預計經費要9千萬元，只要計畫中央核准即可改善路況。

新市、善化區交界的西拉雅大道東起台一線經台十九甲線往西進南科園區，是南科東撤側主要出入幹道之一，市府與南科園區各管東西兩路段，園區內路段平整，市管路段卻長期不平屢遭詬病，路面5年多前路面花6千萬重鋪，最近又被打回原形。

因西拉雅大道市府管理路段路面重鋪幾年後又開始凹凸不平，地方懷疑可能路面下基礎使用回收廢棄爐石，熱漲冷縮致柏油路面容易損害造成，林姓騎士說，很擔心再重鋪也又會出現同樣狀況。

新市區長譚乃澄指出，爐石基底經10年以上長期輾壓已經夯實，不會再有熱漲冷縮的問題，這次徹底刨除10公分柏油路面，新鋪上10公分路面，可改善西拉雅大道崎嶇問題，民眾行駛應該不會再擔心。