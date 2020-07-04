捐血500cc換飯店住宿券！他清晨5點排隊捐血速度創紀錄

承億文旅集團響應嘉義市深聽協會，在嘉義市文化公園路口，號召民眾捐血，凡捐血500毫升即可得雙人住宿券1張，早上9點30分活動才開始，現場聚集超過200人排隊等捐血，有人清晨5 點就來排隊，捐血站直言，捐 500毫升民眾首度超過捐250的，捐血速度創下嘉義市紀錄。

嘉義市深聽協會、承億文旅共同主辦「我最熱血沸騰的一天捐血活動」，日前網路公告「捐血500毫升即可得雙人住宿券1張，」「捐250毫升可獲500元折價券」，引發討論熱潮，網友紛紛驚呼，這是嘉義有史以來辦過贈品最有誠意的捐血活動，今天上午捐血活動才開始，捐血車前立即排滿人潮。

第1位排隊捐血者王宗旻表示，其實已經許久未曾捐血，這次在網路上看到活動，今天清晨5 點就來排隊，不僅能做公益又可拿到住宿券，1舉數得；「首捐族」盧柏丞、蔡詠如第一次捐也說，捐血就送住宿券活動，太吸引人了！

承億文旅董事長戴俊郎表示，在這暑假開端之際，即使全力衝刺國旅，也要釋出飯店房間響應公益，讓嘉義人的熱情、熱血為台灣盡一份心。

承億文旅說明，本次捐血活動，但因為民眾太踴躍，擔心排隊曬太陽，上午已經先發出200張號碼牌，到中午捐血人數約70多人，捐血活動到下午5點結束，承億提供住宿券不限數量，今天有多少人捐500，承億就發多少張住宿券。