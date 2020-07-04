正是吃竹筍大好季節！全台產量最大的古坑麻竹筍上市

雲林縣古坑鄉不只有咖，竹筍也是最大的經濟作物之ㄧ，種植面積3000 公頃以上，其中麻竹筍全台產量最大，用途最廣，是一般家庭菜餚最好的食材。目前正是盛產期，也是吃竹筍最好時機，雲林縣政府與古坑鄉公所今天開辦竹筍節，大力行銷雲林麻竹筍，好吃又健康!

縣長張麗善表示，古坑出產的竹筍是「雲林良品」之一，不管是入菜或製作竹藝品，品質都是一級棒，目前正是竹筍產季，希望透過竹筍節，讓大家更認識竹筍的價值，她鼓勵夏季多吃消暑退火的好竹筍，一起將「雲林良品」行銷出去，再創佳績。

古坑鄉長沈勝騰表示，在綠色隧道舉辦的竹筍節是古坑鄉年度盛事，農特產品展售之外，還免費品嘗醬筍、竹筍大餐和竹藝品等DIY 體驗，尤其竹筍競賽及趣味闖關趣味又能長知識，當季竹筍最好吃也最對味，好吃又好玩！

今天竹筍節，許多人一起玩竹筍，大大的麻竹筍疊羅漢可要真功夫，但古坑小孩就是一身好筍功，沒多久就疊了上百斤巨大的麻竹筍，贏得掌聲也贏回獎品，竹筍大餐更是風味可口，竹筍湯清甜無比，許多人端一碗樹下當午餐，清風徐來，全身消暑。