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正是吃竹筍大好季節！全台產量最大的古坑麻竹筍上市

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善也忍不住吃了一大碗竹筍粥直呼太好吃了。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也忍不住吃了一大碗竹筍粥直呼太好吃了。記者蔡維斌／攝影

雲林縣古坑鄉不只有咖，竹筍也是最大的經濟作物之ㄧ，種植面積3000 公頃以上，其中麻竹筍全台產量最大，用途最廣，是一般家庭菜餚最好的食材。目前正是盛產期，也是吃竹筍最好時機，雲林縣政府與古坑鄉公所今天開辦竹筍節，大力行銷雲林麻竹筍，好吃又健康!

縣長張麗善表示，古坑出產的竹筍是「雲林良品」之一，不管是入菜或製作竹藝品，品質都是一級棒，目前正是竹筍產季，希望透過竹筍節，讓大家更認識竹筍的價值，她鼓勵夏季多吃消暑退火的好竹筍，一起將「雲林良品」行銷出去，再創佳績。

古坑鄉長沈勝騰表示，在綠色隧道舉辦的竹筍節是古坑鄉年度盛事，農特產品展售之外，還免費品嘗醬筍、竹筍大餐和竹藝品等DIY 體驗，尤其竹筍競賽及趣味闖關趣味又能長知識，當季竹筍最好吃也最對味，好吃又好玩！

今天竹筍節，許多人一起玩竹筍，大大的麻竹筍疊羅漢可要真功夫，但古坑小孩就是一身好筍功，沒多久就疊了上百斤巨大的麻竹筍，贏得掌聲也贏回獎品，竹筍大餐更是風味可口，竹筍湯清甜無比，許多人端一碗樹下當午餐，清風徐來，全身消暑。

張麗善向民眾喊話，想吃全國最好吃的麻竹筍，來古坑就沒錯！

超好吃的竹筍大餐吸引大批民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影
超好吃的竹筍大餐吸引大批民眾品嘗。記者蔡維斌／攝影
古坑竹筍節登場雲林縣長張麗善親往開幕並要大家來吃正宗好吃的古坑麻竹筍。記者蔡維斌／攝影
古坑竹筍節登場雲林縣長張麗善親往開幕並要大家來吃正宗好吃的古坑麻竹筍。記者蔡維斌／攝影
竹筍疊羅漢大賽，小朋友和老農拼功夫，趣味橫生。記者蔡維斌／攝影
竹筍疊羅漢大賽，小朋友和老農拼功夫，趣味橫生。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也忍不住吃了一大碗竹筍粥直呼太好吃了。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也忍不住吃了一大碗竹筍粥直呼太好吃了。記者蔡維斌／攝影

古坑 張麗善

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