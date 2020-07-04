防疫來場不一樣的畢典！喜樹國小附幼DIY古早味辦桌
今年受到新冠肺炎疫情影響，台南市南區喜樹國小附幼的畢業典禮選在戶外黃槿樹下「辦喜事」，幼兒園畢業生親手製作五彩紅龜粿、麵粉酥，送給家長品嘗表達感恩。
喜樹國小校長黃懷慧說，黃槿樹下是以前喜樹村民乘涼、聊天、辦喜事的地方，因此小朋友在討論過後選擇代表喜樹的黃槿樹，舉辦一場兼具防疫與溫馨又特別的畢業典禮。
黃懷慧說，喜樹附幼致力將課程結合在地特色，這次幼兒園小朋友很有創意，將畢業典禮結合在地的麵粉酥、五彩紅龜粿來感謝家長的照顧，「這不是一場專屬於畢業生的畢業典禮，而是感謝父母、家長與師長的畢業典禮」，且小朋友還想到配合衛福部長陳時中的防疫措施，選擇在戶外、戴口罩、保持社交距離，讓典禮辦得順利且圓滿。
黃懷慧說表示，從樹下的布置、表演以及麵粉酥、獨一無二的五彩紅龜粿都是幼兒親手製作，以在地的傳統食物來表達感恩。喜樹附幼也結合台南市特色文創餅乾，包括乖乖惡靈退散與媽祖賜芙贈送給畢業生，期許疫情退散，福氣滿滿，大口吃下最特別快樂的童年回憶。
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