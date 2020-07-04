快訊

名嘴楊實秋之子遭誤認偷拍 與2人當街爆口角互告

羽球／「超級丹」林丹高掛球拍 羽壇四天王走入歷史

防疫來場不一樣的畢典！喜樹國小附幼DIY古早味辦桌

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市南區喜樹國小附幼畢業生自製五彩紅龜粿。圖／喜樹國小提供
台南市南區喜樹國小附幼畢業生自製五彩紅龜粿。圖／喜樹國小提供

今年受到新冠肺炎疫情影響，台南市南區喜樹國小附幼的畢業典禮選在戶外黃槿樹下「辦喜事」，幼兒園畢業生親手製作五彩紅龜粿、麵粉酥，送給家長品嘗表達感恩。

喜樹國小校長黃懷慧說，黃槿樹下是以前喜樹村民乘涼、聊天、辦喜事的地方，因此小朋友在討論過後選擇代表喜樹的黃槿樹，舉辦一場兼具防疫與溫馨又特別的畢業典禮。

黃懷慧說，喜樹附幼致力將課程結合在地特色，這次幼兒園小朋友很有創意，將畢業典禮結合在地的麵粉酥、五彩紅龜粿來感謝家長的照顧，「這不是一場專屬於畢業生的畢業典禮，而是感謝父母、家長與師長的畢業典禮」，且小朋友還想到配合衛福部長陳時中的防疫措施，選擇在戶外、戴口罩、保持社交距離，讓典禮辦得順利且圓滿。

黃懷慧說表示，從樹下的布置、表演以及麵粉酥、獨一無二的五彩紅龜粿都是幼兒親手製作，以在地的傳統食物來表達感恩。喜樹附幼也結合台南市特色文創餅乾，包括乖乖惡靈退散與媽祖賜芙贈送給畢業生，期許疫情退散，福氣滿滿，大口吃下最特別快樂的童年回憶。

畢業典禮 幼兒園 疫情

延伸閱讀

指考啟用3間防疫試場 考生水痘咳嗽移備用試場

台旅客入境英格蘭免隔離 外交部：彰顯防疫成就

東元 推消毒防疫機器人

影／人生留美麗回憶！綠島公館國小畢業生 海底領證書

相關新聞

新北學校36度以上不戶外活動、極端氣候彈性放假？ 函請教育部統一規範

入夏連日高溫，新北市長侯友宜今早出席小衛星兒少前進觀光工廠記者會時受訪表示，新北市學校戶外超過36度，必須調整課程，不要...

靜修高中揭牌下月33男生入學 百年女中轉身男女合校高中

台北市私立靜修女中走入歷史。轉型成完全中學後，去年開放國中部男生直升高中，今年8月起，高中校園首度有33位男同學入學，昨...

又一女中走入歷史！ 北市「靜修高中」揭新牌

因應少子化及性別平權，台北市私立靜修女中轉型成完全中學，去年起開放國中部男生直升高中，並更名為「靜修高中」，今日上午舉行...

影／人生留美麗回憶！綠島公館國小畢業生 海底領證書

又到畢業季即，台東縣綠島鄉公館國小延續10年來傳統，今年舉辦另類的海底畢業典禮，安排今年11位畢業生與班導師、來賓背起氧...

瑞穗奇美國小僅1畢業生 獎項全拿

花蓮縣瑞穗鄉奇美國小位處海岸山脈上，距離最近的市區有10公里遠，因人口外移嚴重，全校學生14人，今年更僅剩1名畢業生。畢...

蹄鐵帶回家？他們的畢典在馬背上

台中市有五所公辦公營實驗學校，和平區中坑國小二○一五年實施「創新混齡實驗教育計畫」幫助在地學童就近入學，更開設全國少見馬術課程，昨天畢業典禮，安排十三名畢業生展現馬術學習成果，學弟妹擔任領馬者，學長姐騎馬登場，畢業生獲得「手作幸福馬蹄鐵獎盃」。

終於班班有冷氣 新店文山國中暑假達標

今年夏天，台北地區溫度時常飆到37、38度，讓人受不了，新店區文山國中卻只有九年級教室有冷氣，不過在新北市政府及市議員的協助下，今年暑假七、八年級教室也將全面裝設冷氣，新的學期學生就不必再飽受酷熱之苦。

少子化衝擊 屏東2所50多年國小停辦

少子化讓屏東許多偏鄉國小學生人數不足需要合併，今年迎來16年最大規模國小整併，50多年歷史高樹鄉南華國小及內埔鄉育英國小...

6歲小娃闖天關 泉源實小附幼要爬山領畢業證書

泉源實小附設幼兒園明將舉行畢業典禮，今年相當不同，園方將帶領11位畢業生，延續「山行」主題課程，前往鄰近的中正山最後一爬...

若中央納前瞻經費 侯友宜：2022國中全面裝冷氣

天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議會藍綠黨團都要求新北市府盡快裝設冷氣，新北市長侯友宜今承諾，中央若核定學校...

花蓮奇美國小畢業生僅1人 獎項全包了

花蓮縣瑞穗鄉奇美國小位處海岸山脈上，距離最近的市區有10公里遠，在人口外移嚴重情況下，全校學生14人，今年更只有1名畢業...

孫作業「注音改錯」太難？ 嬤怒：都沒錯是要改什麼

小朋友剛學注音時經常ㄏㄈ、ㄧㄩ不分，鬧出許多笑話。一名女網友在臉書社團「爆料公社」就貼出自家小孩的回家作業「注音改寫」，不料家裡說著一口「台灣國語」的阿嬤卻表示「明明都沒問題！要改瞎毀？」，網友們看了題目後也笑回「有沒有在尊重別人的阿公阿嬤」。

熱門新聞

109大學指考 各科試題與解答

指考生物／一中生喊難！ 素養命題多、不是課本敘述方式

109指考 數乙試題與解答（含非選）

大逆轉！教部撤回稻江停辦計畫 令「正常辦學」創首例

109指考 生物試題與解答（含非選）

指考數乙／難易適中 「非傳統式命題」和參考書都不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。