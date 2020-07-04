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台南新化、善化安定台語班結業 父老呼籲落實台語扎根

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
退休校長黃良成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班今天結業。記者周宗禎／攝影
退休校長黃良成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班今天結業。記者周宗禎／攝影

台南市新化、善化與安定區都開辦台語文化班，今天3班35學員結訓，在善化圖書館舉行「聯合結訓典禮暨台語新書研習會」，3班學員先一同朗讀四句聯，接著安定安元朗讀千金譜、善化班朗讀破窯賦、新化班朗讀新台灣三字經，現場吟哦聲此起彼落。

黃姓學員是理化老師，他說，學了近兩年，發現台語有很多字一直被人錯誤發音使用，經常失真，應該落實基礎教育。林姓學員說，台語官方教育推動多年沒見到明顯成效，還不如這樣的社區班紮實，問題出在官員民代與有影響力的人都常濫用亂講亂寫，這一定要改變。

出席觀禮的市議員林志展從小說台語，還是善化班學員，他認為台語聽說讀寫都不容易，學好對深入理解在地文化會有很大幫助。林志展說，將要求市府官員上下一體做市民表率，回答質詢時務必自我要求使用，而且必須正確，亂用不如不用，因為要做大家學習的榜樣。

國小退休校長黃良成號召在新化、善化、安定開辦台語文化班，今天三區學員齊聚善化圖書館，領取教育部頒閩南語認證合格證書及結業證書；三區區長等地方人士觀禮。

黃良成在善化、新化、安定三區開班推廣台語文化，號召資深老師參與免費教導民眾講台語、聽台語，還能台語漢字識讀、寫作，經常帶讀的黃良成說，希望大家都聽說讀寫都熟練，台語文化更落實。

黃良成最初在新化開辦台語文化班，昨天已第九期結訓，安定班第七期，善化班第八，今天結訓典禮除頒結訓證書，也頒全勤獎鼓勵每堂課都出席的學員。

黃良成表示，講或聽懂台語或許不難，要能看懂、寫台語漢文就不容易，台語文化班就是要讓民眾對聽說讀寫都精通，雖然目前只有新化、善化、安定三班，未來要擴展到永康、安南等區，歡迎大家都來學台語。

退休校長黃良成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班。記者周宗禎／攝影
退休校長黃良成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班。記者周宗禎／攝影
台南新化、善化、安定台語文化班今天結業。記者周宗禎／攝影
台南新化、善化、安定台語文化班今天結業。記者周宗禎／攝影
退休校長黃良（右一）成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班，請來資深老師授課。記者周宗禎／攝影
退休校長黃良（右一）成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班，請來資深老師授課。記者周宗禎／攝影
退休校長黃良成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班今天結業。記者周宗禎／攝影
退休校長黃良成在台南新化、善化、安定開辦台語文化班今天結業。記者周宗禎／攝影

台語 圖書館 教育部

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