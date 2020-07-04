農村阿嬤破布子傳統珍饈美味 退休校長再代言網銷熱賣

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，種優質火龍果網銷熱賣，日前臉書發表厝邊阿嬤們手工製作環保天然檸檬清潔液，分享妙用及安全，獲網友熱烈迴響；李榮善再貼文阿嬤們，私房料理的破布子珍饈美味，再獲網友搶購，阿嬤們開心感謝校長代言網銷及網友喜愛。

破布子是古時窮人的美味食物，夏天熱，破布子、芒果、西瓜盛產，處理過的破布子味甘，有開脾健胃效，農村破布子入菜是提鮮古早味，李榮善說，阿嬤處理破布子「足搞工」，一大早就聽太保阿嬤們的嬉鬧聲，像他當校長時一早兒童入校園般熱鬧，一顆顆破布子被摘下並去蕪存菁，清洗後粒粒金黃飽滿，準備下午開鍋。

要熬煮4小時，慢工出細活，加入花生小火慢燉、不時攪拌，珍貴果膠均勻包覆果肉。天然乳酸菌開脾健胃，照顧全家大小的胃腸。掌爐的阿祖說，是她年輕貌美時，跟她阿嬤學的。

破布子佐料包括鮮蒜、高級蔭油、北港陳年蔭豉、岡山辣豆瓣，他試吃：甘甜中帶蒜香、花生香、豆豉香，直接吃或做破布子料理都是廚房必備美味。