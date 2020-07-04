快訊

美再創單日新高5.6萬人染疫 川普前往總統山看國慶煙火

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

農村阿嬤破布子傳統珍饈美味 退休校長再代言網銷熱賣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，種優質火龍果網銷熱賣，日前臉書發表厝邊阿嬤們手工製作環保天然檸檬清潔液，分享妙用及安全，獲網友熱烈迴響；李榮善再貼文阿嬤們，私房料理的破布子珍饈美味，再獲網友搶購，阿嬤們開心感謝校長代言網銷及網友喜愛。

破布子是古時窮人的美味食物，夏天熱，破布子、芒果、西瓜盛產，處理過的破布子味甘，有開脾健胃效，農村破布子入菜是提鮮古早味，李榮善說，阿嬤處理破布子「足搞工」，一大早就聽太保阿嬤們的嬉鬧聲，像他當校長時一早兒童入校園般熱鬧，一顆顆破布子被摘下並去蕪存菁，清洗後粒粒金黃飽滿，準備下午開鍋。

要熬煮4小時，慢工出細活，加入花生小火慢燉、不時攪拌，珍貴果膠均勻包覆果肉。天然乳酸菌開脾健胃，照顧全家大小的胃腸。掌爐的阿祖說，是她年輕貌美時，跟她阿嬤學的。

破布子佐料包括鮮蒜、高級蔭油、北港陳年蔭豉、岡山辣豆瓣，他試吃：甘甜中帶蒜香、花生香、豆豉香，直接吃或做破布子料理都是廚房必備美味。

李榮善說，阿嬤製作的破布子珍饈美味，讓味蕾瘋狂，跟市面上賣的滋味「天差地別」。李榮善連發三文，網友搶購，200多斤成品全部被買光，阿嬤說歡喜就好啦，不要再訂購了，記得給太保阿嬤按讚肯定喔！

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善(中)轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供
嘉義縣國小退休校長李榮善(中)轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，臉書發表厝邊阿嬤們私房料理的破布子珍饈美味製作過程。圖／李榮善提供

阿嬤 岡山

延伸閱讀

韓國女選手遭虐輕生 親友向青瓦台請願

農村阿嬤手工製環保檸檬清潔液 退休校長代網銷熱賣

國農乳品爆授權爭議！商標所有權人指唯一合法授權廠商

駱錦明交棒女兒 駱怡君接任王道銀行董座

相關新聞

超美！故宮南院水舞、無人機群燈光秀晚間登場搶先看

疫情解封，嘉義縣故宮南院為配合安心旅遊啟動，振興觀光，暑假旺季再度推出受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀，以及3D水幕魔...

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

半夜牙痛找不到醫生，有人用比生孩子更痛苦來比喻！為協助解決民眾夜間急性口腔疾病發作，找不到診所，中華民國牙醫師公會全國聯...

拚三倍券商機 台南抽「輕豪宅」

台南市力拚振興三倍券商機，祭出抽獎活動送最大獎是一戶「輕豪宅」，市長黃偉哲昨宣布地點在善化區陽光大道的新成屋，含公設26...

農村阿嬤破布子傳統珍饈美味 退休校長再代言網銷熱賣

嘉義縣國小退休校長李榮善轉型農夫，在太保市經營「夫子自然農園」，種優質火龍果網銷熱賣，日前臉書發表厝邊阿嬤們手工製作環保...

南方好食尚／兄弟互補 星級飯店手藝帶回鄉

在星級飯店工作經驗豐富的兄弟檔邱建銘和邱建誠，不畏新冠肺炎疫情，攜手在台南市安南區經營開宏中式料理創意快炒，兩人在全台各...

回到17歲 黃敏惠邀侯友宜憶「嘉」鄉味

新冠肺炎疫情趨緩，為重振觀光，嘉義市長黃敏惠主動出擊，和新北市長侯友宜攜手共推觀光遊程，兩人穿上17歲時「宏仁女中」、「...

雲林農機科技園區 助產業升級

雲林縣政府昨天與工業局簽署將在褒忠鄉共同開發第一座農機科技園區合作案，提供返鄉台商和國內農機產業設廠，帶動國產農機升級，...

解封後小確幸！台南勞工星光電影院今晚如期播映

台南市勞工局今天晚上6點30分在新營文化中心演藝廳播放3D冒險喜劇動畫影片「女王的柯基」，吸引許多愛看電影的勞工朋友帶著...

雲林縣斗六、西螺分局長換人 新任分局長今天上任

雲林縣警察局今天舉行新任分局長交接典禮，由副縣長謝淑亞代表縣長張麗善主持，地方各界與會觀禮，新任斗六分局長江慶斌，由基隆...

嘉義縣兩位6年級生碩士警分局長上任

警政署日前發布重要警職人事異動，嘉義縣警察局布袋、竹崎分局長異動，下午縣長翁章梁主持佈達、授階及交接典禮，台東縣警局成功...

退休老警官捧關聖帝君神像 返鄉朴子市進香50年不中斷

今天是民間信仰關聖帝君聖誕，嘉義縣朴子市永和里春秋武廟供奉關聖帝君，定居台北、從小在廟附近長大的79歲退休警官侯德龍，感...

全台最大獎！ 黃偉哲放大招「送房子」幕僚都嚇到

台南市政府在搶振興券商機行動上，原本被議員認為不夠積極，沒想到市長黃偉哲一出手就是全台最大獎「房子一戶」，據了解，黃偉哲...

熱門新聞

注意！桃園後站800戶 6日起為期12天夜間停水

彰化最高檔豪宅長這樣！裕毛屋舊址計畫建14層住商大樓

影／台南加碼「送房子」房型公開 與南科台積電當鄰居

哇！這飯店「夫妻帶小三加床不加價都0元」還送早餐

雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

台南拚三倍券商機贈「輕豪宅」 26.56坪價值近600萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。