雲林今晚啟動牙科夜間急診 不必再擔心半夜牙痛無處醫

半夜牙痛找不到醫生，有人用比生孩子更痛苦來比喻！為協助解決民眾夜間急性口腔疾病發作，找不到診所，中華民國牙醫師公會全國聯合會最近向衛福部全民健康保險會，申請實施牙醫急診醫療不足區獎勵試辦計畫，在立委劉建國爭取下，將先行於嘉義市、雲林縣兩地試辦，雲林縣今晚啟動牙醫夜診，嘉惠偏鄉患者，不必再擔心小孩牙痛哭整夜了。

牙痛不是病，痛起來要人命，立委劉建國套用一句老話，說明牙醫夜診的急迫性，他說，尤其晚上牙痛發作，找不到診所或醫生更痛苦，就算到大醫院掛急診，也都沒有牙科，唯一能做的，就只能吃止痛藥忍過一夜、半痛半睡到天亮再就醫，這是雲林縣民長久來的「痛」。

劉建國說，雲林所有大醫院都沒設牙醫急診，於是雲林縣牙醫師公會申請辦理「牙醫夜間急診試辦計畫」，經過多次協商後，成功爭取780萬元的經費執行，他感謝斗六市成大醫院願意提供試辦場地與設備，由雲林縣牙醫師公會組成醫療團駐診。

劉建國表示，更要感謝參加急診的15位牙醫師，願意百忙之餘、犧牲假期，與公會配合一起支援牙醫急診計畫，今晚九點起，至明天上午九點，每星期五、六、日，在斗六成大醫院輪值牙科急診，是民眾一大福音。